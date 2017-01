Reitora da UFMT tem alta hospitalar e médicos não apontam seqüelas

Gilberto Leite/Rdnews Reitora da UFMT Myrian Serra recebeu alta após ficar internada mais de 1 mês

A reitora da UFMT, professora Myrian Serra, que sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) devido a um aneurisma cerebral embolizado, em 10 de dezembro, teve alta hospitalar nesta sexta (20). Entretanto, ela continuará o tratamento da reabilitação em casa, com acompanhamento da mesma equipe clínica e neurocirúrgica, coordenada pelos médicos Márcio Paes e Giovani Mendes.

Myrian está acordada, consciente, mas conversa e anda com auxílio. Segundo o neurocirurgião que acompanha o caso, as tomografias realizadas não mostraram lesões significativas no tecido cerebral. “Isso dá uma grande chance de recuperação total. A evolução favorável e progressiva que a professora Myrian tem apresentado nos dá essa expectativa”, diz Giovani.

Em relação ao tratamento domiciliar, o médico afirma que as melhoras serão ainda mais significativas. “A partir de agora vamos fazer um acompanhamento a longo prazo. Estamos otimistas com a evolução da paciente”.

AVC

A professora Myrian Serra passou mal no dia 10, no Teatro Universitário. Após os primeiros socorros recebidos de médicos presentes no local, e das equipes do Samu, a reitora foi levada para o Hospital Santa Rosa, onde permaneceu na UTI até o início deste mês. (Com Assessoria)

Após 15 dias hospitalizada, reitora já respira sem o auxílio de aparelhos