Restaurante Prato Popular tem o atendimento suspenso pela Setas

Setas Usuários do restaurante Prato Popular ficarão sem atendimento para reestruturação do local

A secretaria estadual de Trabalho e Assistência Social (Setas) informa aos usuários do Restaurante Prato Popular, em Cuiabá, que o atendimento está suspenso a partir dessa segunda (28), temporariamente, devido à mudança de fornecedor e reparos que serão realizados no local.

A suspensão do atendimento para adequação é uma prerrogativa do novo fornecedor, no entanto, a Setas explica que trabalha para que o serviço seja retomado o mais breve possível. A pasta também aproveita esse período em que o espaço está fechado ao público para realizar reparos no prédio.

O Restaurante Prato Popular, que é vinculado à Setas, possui a atribuição de garantir refeições saudáveis e de qualidade à população em situação de insegurança alimentar e nutricional.

A média diária de atendimentos é de 500 pessoas. A elaboração das refeições tem acompanhamento de nutricionista, para garantir alimentação balanceada ao público. Nove funcionários trabalham na unidade, que conta ainda com o auxílio de um voluntário para a realização diária do trabalho. O custo da refeição é R$ 2.

Após o período de adequação, o restaurante, localizado na rua Baltazar Navarros, Nº 567, bairro Bandeirantes, na Capital, volta a funcionar das 11h às 13h, de segunda a sexta, com exceção de feriados. (Com Assessoria)