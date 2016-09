Rio que abastece cidade seca e moradores podem ficar sem água

Francis Amorim de Barra do Garças

Agência da Notícia Rio Cacau, de Confresa, esté quase sem condições de fazer abastecimento

A estiagem prolongada na região Norte do Araguaia começa a trazer consequências para a população. Em Confresa, o rio Cacau, um dos responsáveis pelo fornecimento de água, está secando e já compromete o abastecimento na cidade. O leito do rio se resume a possas, lama e mortandade de peixes.

Com a escassez de água, comerciantes e moradores começam a improvisar para evitar o consumo desnecessário. Entre as medidas estão a não utilização dos banheiros no comércio e nos bairros.

"Isso está na cidade inteira, nunca vi algo assim em Confresa e eu já moro aqui a mais de 20 anos. Estamos pegando água na casa de um vizinho que possui um poço artesiano para os afazeres domésticos", disse Moacir Cândido, morador do bairro Vila Nova, informando que a água até chega no período da manhã, mas não chega à caixa.

Além de Moacir, outros moradores também estão reclamando que nos últimos dias, a situação vem se agravando. Eles acreditam que se não chover nos próximos dias, a tendência é o problema se tornar crítico. Até agora a empresa concessionária responsável pelo abastecimento, Águas de Confresa, ainda não disse manifestou se há um plano emergencial para garantir o abastecimento do município.

Segundo dados do IBGE, deste ano, Confresa possui 28.913 habitantes. (Com informações da Agência da Notícia)