RK Partnes tem nove metas para seis meses; R$ 1,2 bi aplicados em 7 anos

A RK Partnes Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda têm 18 meses para resolver os problemas de distribuição de água na Capital. A empresa deve investir R$ 204 milhões em obras emergenciais de tratamento de esgoto, atingindo R$ 1,2 bilhão no prazo de sete anos.

O grupo Iguá, responsável pelo serviço, se chamará Concessionária Águas de Cuiabá. No entanto, nos próximos 180 dias o município ainda será o responsável pelo serviço, com a nova empresa assumindo as obrigações após o vencimento deste prazo.

Em coletiva à imprensa na manhã desta quarta (30), o prefeito de Cuiabá Mauro Mendes (PSB) e o procurador geral do município, Rogério Gallo, anunciaram que foi descartada a extinção do contrato com a CAB Ambiental, entretanto a saída encontrada para evitar uma briga jurídica foi introduzir novas regras no contrato de concessão pública do sistema de distribuição de água e tratamento de esgoto.

Entre as melhorias estão: ampliação da ETA (Estação de Tratamento de Água) do Ribeirão do Lipa; reservatório da ETA Ribeirão do Lipa; ampliação da ETA Parque Cuiabá para 550 litros por segundo; ampliação ETA Coophema; primeira fase da construção da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) do Dom Aquino; Estação Elevatória de Esgoto (EEE) do Santa Izabel; adequação e ampliação da ETE Tijucal; EEE do Altos do Coxipó e Osmar Cabral; entre outros.

Na relação de obras emergenciais que deverão ser feitas em 18 meses consta a construção de reservatórios e ampliação de adutoras bem como a ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA) nos bairros Ribeirão do Lipa, Parque Cuiabá, Coophema, Dom Aquino e Tijucal.

O prefeito defendeu que o serviço de distribuição de água e tratamento de esgoto permaneça com a iniciativa privada nos próximos anos. Isso porque, em sua avaliação, o município não dispõe de capacidade financeira e o cenário é totalmente desfavorável para firmar parceria com o Estado e União a fim de capitalizar recursos e investir no setor.

“Nós estamos enfrentando uma crise financeira com queda na arrecadação de todos os entes federados. É uma irresponsabilidade falar que o poder público tem plenas condições de assumir esses investimentos. O governo federal não está liberando emendas parlamentares de R$ 500 mil. Basta que nos lembremos da mentira que foi o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) que não avançou na maioria dos municípios”, frisa.

O procurador geral do município, Rogério Gallo, ressaltou que, juridicamente, a alteração nas cláusulas do contrato de concessão pública foi a melhor saída, uma vez que a rescisãoou até mesmo a caducidade do contrato que na prática significaria sua extinção, abriria brecha para a CAB Ambiental processar o município e requerer indenizações pelos investimentos já realizados.

“A CAB Ambiental pagou uma outorga de R$ 145 milhões para assumir o serviço e poderia requerer ainda o ressarcimento do que já foi investido, gerando assim um transtorno financeiro sem fim ao município. Para não prejudicar este serviço essencial e as finanças municipais, escolhemos essa opção”, afirmou.

Com as alterações nas cláusulas contratuais, a CAB Cuiabá S.A renunciou a qualquer direito de indenização ou pedido de reequilíbrio contratual do período anterior à assinatura do aditivo contratual; caducidade automática do contrato em caso de não fechamento da alteração societária da empresa; garantia de execução do contrato de R$ 30 milhões para R$ 56 milhões; impedimento para que o Grupo Galvão volte a deter o controle acionário da empresa; impedimento para que qualquer dos antigos diretores da CAB Cuiabá volte a trabalhar na empresa.

Há ainda a proibição de contratação de partes relacionadas em valor superior a 5% da arrecadação da empresa; renúncia ao direito debatido nas ações já ajuizadas pela CAB Cuiabá S.A; obrigação da concessionária de apresentar plano anual de investimentos à Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cuiabá (Arsec) até 30 de novembro de cada ano.

A é uma empresa de consultoria especializada em reorganizações empresariais complexas. O site da empresa aponta que seus sócios e equipe possuem ampla experiência em projetos de reestruturação financeira e operacional em setores variados, tendo obtido sucesso em todos os seus casos. Na coletiva com o prefeito Mauro Mendes, o diretor da RK Partners, Marcelo Matos, explica que a substituição da CAB Cuiabá envolve acordo com credores que permitiu renegociação da dívida.

