Rogers diz que se tenente do Corpo de Bombeiros errou, será punida

Diante da polêmica morte de Rodrigo Patrício Lima Claro, de 21 anos, após passar mal em treinamento do curso de formação do Corpo de Bombeiros, o secretário estadual de Segurança Pública (Sesp), Rogers Jarbas, afirma que se houve erro as pessoas serão punidas. “Se ela (tenente) errou, será punida. Por isso, adotamos por duas investigações, para que o resultado seja imparcial”.

A afirmação foi dada durante encontro com jornalistas realizado na manhã desta terça (29). Jarbas destaca que esteve pessoalmente com todos os alunos do curso, para garantir que não sofrerão represálias. “Estive com eles e pedi para falarem a verdade. Contem o que de fato aconteceu naquele dia para que possamos esclarecer”, relata.

Rafaella Zanol/Gcom Secretário Rogers Jarbas diz que se houver responsáveis pela morte de Rodrigo, estes serão punidos

O secretário ressalta que antes de qualquer decisão vai esperar a conclusão do inquérito policial militar. “Eu não posso afirmar agora se houve excesso ou não. Não posso falar porque tenho que aguardar o laudo pericial que vai apontar se houve irregularidades por parte dos instrutores".

Nesta linha, Jarbas diz que caso seja provado que não houve excesso, não será necessário haver mudança de treinamento. "O curso dos Bombeiros é extremamente técnico. Espero que tenha sido uma eventualidade ou uma questão de mal súbito sofrido pelo aluno. Se não for isso, a investigação vai apontar e, ai sim, vou ter que atuar junto com integrantes do Corpo de Bombeiros para mudar a dinâmica de ensino da corporação. Isso é o mínimo que posso fazer. No entanto, a gente precisa aguardar o resultado final dom inquérito”.

Jarbas conta também que existem fortes indícios de que Rodrigo tinha alguma doença pré-existente, que possa ter ocasionado complicações que levaram à morte. “Nós só podemos afirmar que houve um equívoco a partir do laudo do IML. Eles estão fazendo um estudo para saber se ele tinha ou não uma doença pré-existente".

O secretário explica que os peritos avaliam se Rodrigo já tinha essa patologia, o que, segundo ele, há fortes indícios para isso. "Não posso dizer que houve falha no treinamento. Se ele tinha essa doença e foi colocado sob esforço físico e faleceu, isso não foi falha. Agora, se ele não tinha essa doença e se isso foi ocasionado por atividades do treinamento, aí eu tenho uma evidência para mostrar que o treinamento está errado".

Facebook Rodrigo passou mal após treinamento dos Bombeiros e morreu 7 dias depois

Quando o aluno foi internado no Hospital Jardim Cuiabá, após passar mal, a primeira hipótese levantada pelos médicos seria um aneurisma. Neste sentido, Jarbas argumenta que apesar dos exames pelos quais os classificados nos Bombeiros passam, antes de ingressar no curso de formação, a patologia não é demonstrada nos mesmos. “O aneurisma é uma doença que não é detectável. Ela só é detectável por meio de exames de tomografia e isso não é exigido no ingresso do curso. Uma pessoa que tem aneurisma pode falecer caminhando na calçada, ou até pulando um obstáculo".

Por fim, o secretário sustenta que no Corpo de bombeiros são realizados exames de sangue e de capacidade física, por exemplo, contudo, muitas vezes não é detectado um aneurisma. "Se por ventura for isso, é fatídico, qualquer um poderia morrer nessas circunstâncias”, conclui.

Inquérito

Na quinta (17), a Polícia Civil abriu um inquérito para investigar a morte do aluno Rodrigo Claro. De acordo com a delegada Anaíde Barros, devem ser ouvidos durante oitivas nos próximos dias os colegas de curso e a tenente responsável pelas atividades na Lagoa Trevisan, Izadora Ledur.

Aproximadamente 30 alunos participavam do curso e eram supervisionados por cinco coordenadores, entre eles a tenente e um tenente coronel. Todos que estavam no local serão ouvidos, segundo a Polícia Civil. A tenente, responsável pelas atividades, já foi afastada do cargo que ocupa.