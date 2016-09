Rondonópolis sediará 1ª corrida de rua noturna para crianças e adultos

Ilustração Rondonópolis vai sediar primeira corrida noturna para crianças e adultos em 8 de outubro

Rondonópolis vai sediar duas provas de corridas noturnas, o que é inédito no município. As Corridas da Lua Cheia e Cheia Kids vão acontecer em 8 de outubro, sendo a saída do primeiro grupo às 17h30 e do segundo às 19h. Segundo o organizador Ney Souza, ambas as competições são para incentivar a prática de atividades físicas entre crianças, jovens e adultos.

“A prática de atividade física deve ser estimulada desde pequeno. As crianças naturalmente gostam de se movimentar, de pular e de correr. Fazer exercício físico para elas é pura diversão. E assim deve ser também para os jovens e adultos, porque ao colocar o corpo em movimento, o bem-estar e alegria são sentidos instantaneamente”, explica.

Além disso, o organizador, que é especialista em Fisiologia do Exercício e mestrando em Metabolismo, ressalta que o objetivo também é promover a prática da corrida em família, em que filhos são estimulados pelos pais, e esses dão apoio e incentivos às crianças.

Da mesma forma, segundo ele, o contrário também ocorre, os filhos incentivam os pais a movimentarem o corpo. “Então além de sentirem os benefícios da corrida, poderão fazer uma atividade em família e entre amigos. Porque quem corre em grupo sente que está numa grande família de corredores”.

Participação

Podem participar da Corrida da Lua Cheia pessoas de ambos os sexos com idade mínima de 18 anos. na Corrida da Lua Cheia Kids, crianças e adolescentes nascidos entre 2004 a 2011 podem participar. No regulamento da prova há um item que recomenda avaliação médica e testes ergométricos a fim de evitar que os participantes corram risco desnecessários.

Segundo Ney, a corrida, a princípio, é recomendada para todas as idades. “Mas antes de começar sempre indico avaliação física e treinos somente com profissional formado. Como costumo dizer para meus alunos, não basta sair correndo é preciso conhecer as técnicas para evitar lesões, não colocar a saúde em risco e também para melhorar a performance”.

Quem não estiver apto para correr, mas está liberado para fazer caminhada, poderá participar da competição também. A distância da corrida será de 7 km, da caminhada será 5 km e da prova para crianças terá percurso variando de 100 e 300 metros. A largada da prova será às 19h para a categoria de corrida e as 19h10 para a categoria de caminhada. A largada da prova Kids terá início às 17h30.

Inscrições

As inscrições para as provas podem ser feitas no site www.morro-mt.com.br. Haverá premiação para os três primeiros colocados no feminino e no masculino e troféu para os três primeiros colocados por categoria. Todas os adultos e crianças receberão medalhas de participação no evento. A realização da Corrida da Lua Cheia, da Corrida da Lua Cheia Kids e da Caminhada é da Vitallity Assessoria Esportiva e parceiros. (Com Assessoria)