Gilberto Leite Presidente da Famato Rui Prado nega manipulação de regimento na eleição

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato) Rui Prado negou as acusações do candidato Antônio Galvan de manobrar e desrespeitar o regimento para beneficiar grupo liderado pelo candidato da chapa 1 Normando Corral. A Federação se manifestou, por meio de nota, dizendo que o processo eleitoral está sendo conduzido com total transparência e respeito às normas vigentes.

Os presidentes 89 de sindicatos rurais decidem hoje quem vai comandar a Famato. Até então era proibido. Dessa forma, Normando ganharia 4 votos.

Em nota, a Famato esclarece que o voto é um direito fundamental à democracia sindical e que não cabe à Federação cercear o direito dessas entidades sem lhes assegurar o contraditório e a ampla defesa na forma da lei. Eventuais irregularidades identificadas pelas chapas devem ser contestadas em momento próprio dentro do processo eleitoral, conforme prevê o estatuto.

Com isso, a alegação prévia de que sindicatos administrados por junta governativa não podem votar, não procede. “A legalidade de um sindicato tem sua premissa básica na sua regular constituição e funcionamento, e sob esse contexto há de ser ressaltado que os sindicatos referenciados possuem regular constituição e estão funcionando normalmente”., diz trecho da nota.

A Famato ainda destaca que o Conselho de Representantes da instituição não aplicou qualquer sanção a estes sindicatos para suspender ou limitar seus direitos, incluindo-se o voto. Soma-se a isso que nenhum dispositivo estatutário veda a participação de sindicatos que estejam sendo administrados por junta governativa. (Com Assessoria)

Chapa 2 acusa Rui de manipular estatuto para beneficiar seu grupo