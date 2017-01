Samu presta mais de 15 mil socorros em 9 meses; emergências lideram

Gilberto Leite Com 5,18 mil registros (81%), as emergências clínicas lideram o ranking quando se trata da natureza do atendimento

Mais de 80 pessoas são atendidas por dia pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Mato Grosso. Entre janeiro e setembro deste ano, ao todo, foram 15,13 mil procedimentos de socorro efetuados pelas equipes do serviço, sendo que destes, 9,22 mil foram realizados somente em Cuiabá, o que representa mais da metade do total de atendimentos (61%) e cerca de 50 atendimentos dia.

Com 5,18 mil casos registrados (81%), as emergências clínicas lideram o ranking quando se trata da natureza do atendimento, seguida das ocorrências psiquiátricas (575), ginecológicas (473) e pediátricas (141). Com 2,41 mil atendimentos, abril foi o mês em que foi realizado o maior número de procedimentos pelo Samu, seguido pelos meses de julho (2,23 mil) e março (2,20 mil). Por sua vez, fevereiro foi o mês com menos ocorrências (1,98 mil).

Atualmente, existem 15 bases do serviço de urgência no Estado, distribuídas em apenas nove municípios. Cinco destas bases estão instaladas na capital e três em Várzea Grande, o que mostra que o serviço está concentrado na Grande Cuiabá. De todos os atendimentos realizados nos setes primeiros meses deste ano, mais de 9 mil foram destinados a ocorrências na Capital e 4,17 mil em Várzea Grande.

Gilberto Leite MT possui 15 bases do serviço de urgência do Samu, afirma superintendente Herlandreson Gonçalves

A proporção de atendimentos foi bem menor nas cidades de Juína (1,09 mil), Poconé (511), Colniza (356), Chapada dos Guimarães (330), Brasnorte (217), Aripuanã (165) e Cotriguaçu (115), onde também existem bases do Samu em funcionamento, segundo o superintendente Herlandreson Gomes Gonçalves.

Atualmente, o Samu atende a região metropolitana de Cuiabá com um total de 10 ambulâncias, sendo: oito em Cuiabá-Várzea Grande, uma em Poconé e uma na cidade de Chapada dos Guimarães, que realizam em média 2,4 mil atendimentos por mês.

A Capital Cuiabá é responsável ainda pela regulação dos atendimentos de outros cinco municípios, sendo eles Aripuanã, Brasnorte, Colniza, Cotriguaçu e Juína.

Motolâncias

Desde que voltaram a circular pelas ruas de Cuiabá e Várzea Grande, as motolâncias já começam a dar resultados, agilizando os atendimentos solicitados pelo 192, do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu). Funcionando em dias alternados, o Grupo Motolância Atendimento de Urgência (GMAU) realizou 23 atendimentos em cinco dias. Atualmente, são três motolâncias, sendo duas na ativa e uma de reserva.

Gilberto Leite Enfermeiros e técnicos de enfermagem são habilitados apilotar motolâncias adaptadas aos socorros

Dos 23 atendimentos, a maioria foi de emergências clínicas, com 12 casos (52%); seguido de acidentes motociclísticos, com seis casos (26%); quedas de nível, quatro registros (17%); e dois atropelamentos (5%). O Herlandreson Gomes Gonçalves, explicou que o tempo de resposta com a motolância em horários de pico do trânsito tem sido essencial no atendimento das vítimas. "Reduzindo o tempo de resposta nós estaremos privilegiando a "hora ouro", que é a hora que o paciente ou a vítima tem que estar em uma unidade hospitalar, e também o "minuto diamante", que são aqueles cinco ou seis minutos após o acidente, para que a pessoa já receba o atendimento".

Atualmente, as motolâncias funcionam durante a semana, das 7h às 19h, em dias alternados, conforme a escala de serviço da equipe. "Estamos trabalhando para aumentar o número de motocicletas, assim poderemos atender diariamente", conta o superintendente.

As motocicletas são pilotadas por enfermeiros e técnicos de enfermagem habilitados para pilotar as motolâncias. Eles carregam equipamentos com desfibrilador automático, medicações e materiais de imobilização para prestar os primeiros socorros aos pacientes.