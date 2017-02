Santa Casa paralisa serviços por falta de repasses do governo estadual

O corpo clínico e a diretoria da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis anunciaram que a partir desta terça (21) dão início à paralisação dos serviços que não sejam de urgência e emergência, em função do atraso nos repasses dos recursos do Governo do Estado à instituição.

Reprodução Corpo clínico da Santa Casa de Rondonópolis paralisa atividades em prol de pagamentos atrasados

Os repasses, segundo a Santa Casa, estão atrasados desde novembro, num total de aproximadamente R$ 8 milhões, o que afeta os serviços prestados na maternidade, Unidade de Terapia Intensiva Adulto e Neonatal, pagamento de funcionários e fornecedores, compra de material médico-hospitalar, bem como o pagamento de plantões.

A Santa Casa informa que os serviços que devem ser pagos pelo Governo do Estado já foram prestados pela unidade, que atende pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a cidade e outros 19 municípios da região Sul. Com a paralisação, todo o atendimento eletivo fica suspenso, sendo mantidas apenas as urgências e emergências.

Neste sentido, ficam suspensos os procedimentos eletivos na maternidade, pediatria e cirurgias, além de redução de internações na UTI adulto e neonatal para casos não urgentes.

Outro lado

A secretaria estadual de Saúde informa que os repasses para a Santa Casa são feitos pela prefeitura. Desta forma, na última quinta (16), o Estado repassou para o Fundo Municipal de Rondonópolis R$ 1 milhão. A SES explica ainda que Mato Grosso passa por dificuldade financeira, a exemplo de outros Estados. O fato tem provocado atrasos referentes aos pagamentos de alguns serviços.

Em nota, a SES diz que já está em negociação com a unidade hospitalar e ainda esta semana efetuará o pagamento de uma das três competências que estão em atraso.