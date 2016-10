Santa Cruz e Corinthians duelam no feriado do dia 12 na Arena Pantanal

Grafite e jogadores do Corinthias se enfrentam na Arena Pantanal na terça pelo Brasileião

A partida entre Santa Cruz (PE) e Corinthians (SP), válida pela 30ª rodada do Brasileirão, está confirmado para o dia 12 de outubro (feriado de Nossa Senhora Aparecida) e para acontecer na Arena Pantanal, a partir das 20h45 (horário local).

Os preços dos ingressos para assistir a batalha entre o time recifense que luta para não cair para a Série B e o paulistano ávido por manter-se na lista da Libertadores (agora, serão seis e não mais quatro equipes brasileiras no torneio) e tentar não ver de ainda mais longe o título e assim sonhar com um bicampeonato, estão variando entre os R$ 50 (meia, nos setores menos buscados) e R$ 200 (inteira, nas partes consideradas mais “nobres” do estádio).

As entradas estão à venda por praticamente todas as localizações da capital (veja abaixo onde), alem da internet.

Apesar de o clube pernambucano ter vendido os direitos do mando de jogo para tentar obter algum lucro, dificilmente Santa Cruz e Corinthians conseguirão superar ou mesmo igualar a última marca de público na Arena Pantanal, quando do jogo entre Santos x Flamengo, que foi a primeira partida do Brasileirão em Cuiabá. Na ocasião, os números foram de 21.814 pessoas No local e R$ 1,8 milhão como renda. Os organizadores não divulgam quanto, mas falam em expectativa de bom público.

Os setores mais baratos são o Norte e Sul superiores, entre R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira). O mais caro é o setor Oeste Inferior Vip, entre R$ 100 (meia) e R$ 200 (inteira). A parte superior do estádio está reservada para a torcida do Corinthians, mas apenas o setor Norte.

Para comprar ingressos, os interessados podem dirigir-se à Loja Poderoso Timão, no Shopping Pantanal, das 10h às 22h; Casa de Festas Pantanal Shopping, das 10h às 22h; Casa de Festas Goiabeiras Shopping, das 10h às 22h; Shopping Popular, das 09h às 17h30, e bilheterias do Ginásio Aecim Tocantins, das 09h às 17h30. Pela internet, podem ser compradas pelo site Ingressos MT.

Em qualquer dos locais indicados, o torcedor pode pagar com dinheiro ou cartão de débito e crédito. Pessoas com deficiência podem se cadastrar no Ginásio Aecim Tocantins, Shopping Popular e Casa de Festas do Shopping Pantanal. Para retirar as pulseiras, a previsão da organização é fazer isso na tenda de atendimento no Setor Oeste, no dia do jogo, a partir das 17h.

SETORES DO ESTÁDIO À VENDA