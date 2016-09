São Félix do Araguaia deve decretar emergência por conta de estiagem

Assessoria Defesa Civil Equipe da Defesa Civil visitou a cidade e constatou situação crítica em seis assentamentos

São Félix do Araguaia (a 1.159 km de Cuiabá) deve decretar situação de emergência nos próximos dias devido à estiagem. Seis assentamentos localizados na zona rural da cidade já estão sem água potável.

O fato foi constatado durante visita técnica de uma equipe da secretaria-adjunta de Proteção e Defesa Civil, no início desta semana. Além da seca, o município também é castigado com o aumento das queimadas.

Durante a visita, chefiada pelo coordenador de Resposta e Reconstrução da Defesa Civil, major Washington Duarte, a equipe orientou o prefeito sobre os procedimentos para decretação de emergência e debateu as ações de resposta para minimizar o problema local.

Segundo Duarte, se a situação de esgotamento hídrico permanecer por mais tempo, o município chegará a um colapso por desabastecimento de água na zona rural. “Essa situação já vem ocorrendo desde o início do ano, com a estiagem nas lavouras e pecuária, mas neste mês se agravou, pois chegou no estágio em que os rios e lagos estão secando e comprometendo o abastecimento de água potável para os munícipes que residem na área rural”.

O problema já afetou os 56 alunos da escola Farandu, na zona rural, que precisou suspender as aulas devido à falta de água potável. Outro fator que contribui para a decretação de emergência são as queimadas, que continuam em ritmo intenso na localidade.

O município tem apenas um caminhão pipa em operação, insuficiente para a grande demanda. Os assentamentos que estão em crise hídrica são: Dom Pedro, Carnaúba, Serra dos Magalhães, Mãe Maria, Lago de Pedra e Azulão da Gameleira. A secretaria-adjunta de Proteção e Defesa Civil integra a estrutura da secretaria estadual das Cidades. (Com Assessoria)