Sargento é atingido por 2 tiros no peito em emboscada, mas está bem

Um sargento da Polícia Militar em Feliz Natal (a 511 km de Cuiabá), identificado como Aureliano Costa, de 43 anos, foi atingido por dois tiros no peito, na última sexta (17), nas proximidades do assentamento Vale das Águas e encaminhado para o Hospital Regional de Sorriso, na última sexta (17).

Conforme a ocorrência, a vítima estaria pescando com outra pessoa e recebia ameaças de uma moradora dias antes do fato. Na sexta, pela manhã, o militar foi até a uma ponte quebrada que fica em uma fazenda aos fundos do assentamento, com um colega, quando os dois foram cercados por um grupo de homens armados, que efetuaram os disparos.

Em buscas pela região do confronto, a Polícia Militar apreendeu duas espingardas e munições relacionadas à ocorrência com um senhor em um “barraco”, próximo ao local que foi usado como tocaia. Ao todo, cinco pessoas foram presas, entre elas uma mulher. A Polícia Civil investiga o crime. Aureliano já recebeu alta médica e está em casa.