Facebook Postagem feita no Facebook pela secretária de Estado Adriana Vandoni

O “homem aranha” fez mais uma vítima, e dessa vez foi a secretária-chefe do Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção, Adriana Vandoni. O furto aconteceu na segunda (10), quando um homem escalou o Edifício Barcelona, na Avenida Filinto Müller, no bairro Goiabeiras, e conseguiu invadir sete apartamentos, mas três foram furtados.

Por meio de sua pagina social, Vandoni relatou que o rapaz chegou a entrar em seu quarto e com o barulho que ele fez a secretária acordou e conseguiu vê-lo. “Mais do que subir no prédio, ele entrou no meu apartamento. Mais do que entrar no meu apartamento, ele entrou no meu quarto. E eu acordei porque tenho sono leve”, disse na rede social.

Conforme o relato dela, o suspeito era magro, alto, que quando o encarou ele magicamente desapareceu. “Pensei que fosse um fantasma, de certa forma até achei natural ver um vulto. Não seria a primeira vez, costumo vê-los, mas odeio. Prefiro enfrentar os vivos, pois “aloito” e ainda corro risco de ganhar. Com fantasma é (....) porque você fecha a porta e o fantasma entra pela parede. A desvantagem é brutal”, fala.

Na postagem, Vandoni ainda diz que seria bom rezar para a Nossa Senhora da Labirintite para que o “faça cair durante a próxima escalada".

Para o a secretária conta que ele não chegou a levar nada do apartamento. “Minha bolsa que estava na sacada foi revirada, mas ele não pegou dinheiro. Acredito que se assustou, por isso não levou nada”, conta.

Ela destaca que o trabalho da polícia foi muito rápido, esteve em seu apartamento e levou as imagens do circuito interno de segurança do condomínio. “Ele já fez em outros apartamentos, mas quando ele é preso pela polícia, a justiça solta. É complicado”.