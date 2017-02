Secretário de Saúde admite que as unidades não suportam a demanda

Arquivo Secretário de Saúde de Sinop, Manoelito Rodrigues, admite falta de estrutura na saúde pública

A saúde pública é um problema que o município de Sinop enfrenta e não é de hoje. Filas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), acordar de madrugada para conseguir uma senha de atendimento, até mesmo falta de medicamento são alguns dos problemas que a população sinopense reclama. Com a mudança no Hospital Regional que desde o dia 1ª de dezembro atende apenas com encaminhamento por regulação ou referenciado, os pacientes que não são encaminhados pela Central de Regulação ou em casos de acidentes devem procurar postos de saúde ou a unidade de pronto atendimento (UPA) 24h.

Com apenas uma unidade no município, os atendimentos da UPA aumentaram cerca de 40% e, segundo o secretário de Saúde Manoelito Rodrigues, Sinop não tem suporte para todos esses atendimentos e orienta os pacientes no momento que precisarem de cuidados. “A gente não tem estrutura física pra atender todas essas pessoas. O problema é que na maioria dos casos as pessoas procuram a UPA, mas são coisas que não cabem à Unidade. Elas procuram os médicos muitas vezes pra pegar um atestado e infelizmente são os que mais lotam as unidades, mas nós não temos como negar o atendimento pois é um direito constitucional” disse o secretário.

Questionado sobre a implantação de uma nova Upa em Sinop, Manoelito disse que esse assunto é responsabilidade do governo federal e não há previsão de uma segunda unidade. De acordo com as normativas do Ministério da Saúde, a construção de um novo pronto atendimento se tornaria realidade a partir do momento que os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), apontassem um número populacional maior que 150 mil habitantes. “Nós sabemos que a população na cidade é muito maior que esse número, mas os dados apresentam em média 136 mil. Então por enquanto não existe uma proposta de construção pelo Ministério”, explicou.

Com 23 UBS’s fixas, algumas delas possuem porte para duas equipes. Em Sinop, ao todo 33 atendem à população. Cada uma conta com médicos, enfermeiros, técnicos na área da saúde, agentes comunitários, recepcionista e zeladoras. Manoelito explica que a implantação de novas UBS’s em outros bairros depende do número de atendimento que cada unidade registra. Os agentes são responsáveis por atender no máximo 600 pessoas. “O problema é que eles extrapolam esses atendimentos, como as unidades contam com 6 agentes, ou seja, 3600 pessoas deveriam ter o respaldo na devida unidade, mas sabemos que não é apenas esse número”.

O próprio secretário admite que a quantidade de UBS’s em Sinop não é suficiente. “Nós temos uma baixa cobertura, se formos olhar pelo número de população, deveríamos ter muitas outras unidades, mas gera um custo muito alto, não para a construção, pois o Ministério ajuda, mas para manter todos esses funcionários e estrutura”. Ao realizar o cálculo médio de unidades que deveriam ter em Sinop, basta dividir os 136 mil habitantes, por 3600 pessoas que cada equipe deve atender. No resultado se obtêm um número de 37,7 UBS’s, ou seja, há uma defasagem de 14,7 unidades que supostamente supririam a demanda.

Quando se fala no orçamento da secretaria para o ano de 2017, há um fator que muitas vezes passa despercebido. De acordo com a Lei Orçamentária Anual (LOA), a pasta tem um montante de R$ 91.724.718,00 milhões, porém 59,2% desse valor, ou seja, R$ 54.137.164,00 mi são despesas com a folha de pagamento. O restante que deveria ser investido, é dividido com aluguéis, luz, água, telefone, manutenção de ar-condicionado, compra de procedimentos como exames entre outros.

Precariedade nas unidades

Devido às fortes chuvas dos últimos dias, o forro de gesso da unidade do jardim Vitória Régia desabou e a recepção da UPA ficou totalmente alagada, o que prejudicou alguns atendimentos. Sobre a precariedade das instalações e manutenções das obras, Manoelito disse que a responsabilidade na UBS do Vitória Régia é da empresa contratada. “A obra está na garantia por parte da empresa que construiu e enviamos uma notificação aos responsáveis para que tudo fosse resolvido”.

Já no caso da UPA, a gestão é compartilhada com a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip). São ONG’s criadas por meio de iniciativa privada que são beneficiadas com um título fornecido pelo Ministério da Justiça do Brasil, que tem a finalidade de facilitar parcerias e convênios com todos os níveis de governo e órgãos públicos tanto federal, como estadual quanto municipal e permite que doações realizadas por empresas possam ser descontadas no imposto de renda.

Diferença de atendimentos

Existe uma diferenciação nos atendimentos realizados na UPA e na UBS. As urgências e emergências como acidentes, algum problema que acontece durante a madrugada, como uma criança que passe mal por exemplo, ou seja atendimentos que necessitam ser feitos imediatamente, os pacientes devem procurar a unidade 24h. Já os atendimentos ambulatoriais devem ser realizados nas UBS’s. “Consultas marcadas, acompanhamento, uma dor de dente que já incomoda há alguns dias, aqueles que o médico tem tempo de analisar e investigar o caso, que não são feitos na UPA. Lá eles tratam e já mandam embora, existe essa diferença” ponderou Manoelito.

Samu

Outro problema enfrentado pelo município é em relação aos resgates realizados pelo Corpo de Bombeiros, como já noticiado, o contrato de manutenção das viaturas do 4º batalhão em Sinop está cancelado desde novembro de 2016. A Secretaria de Estado e Segurança Pública (Sesp), já informou que um novo contrato de concessão está em fase final e que a contratação de uma nova empresa deve ser feita em breve.

Uma alternativa para solucionar essa mazela, seria a implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os custos dessa alternativa são divididos da seguinte forma. 50% é bancado pela União, 25% é de responsabilidade do Estado, como por exemplo questões administrativas. Os outros 25% fica à cargo da secretaria municipal. Nesse sentido, Manoelito também explica que existem algumas contrapartidas. “Enquanto Sinop não tiver o Samu, os recursos são escassos, nós recebemos uma pequena parcela do governo e o restante é bancado pelo município”, complementa.

O secretário explicou que já existe um projeto chamado “100% Samu” para ser implantado em Sinop, que o Estado já enviou ao Ministério. “O Estado pegou a responsabilidade de implantar o Samu em alguns municípios de Mato Grosso e, o Governo Federal manda uma parte desses recursos, e o restante nós nos responsabilizamos pelo restante, que seria as manutenções”. Ainda de acordo com Manoelito, todo o trâmite deve ser resolvido no segundo semestre de 2017.