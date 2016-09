Secretário de Segurança garante que todo efetivo receberá diárias até hoje

Gilberto Leite Secretário Rogers Jarbas garante pagamento das diárias para efetivo que vai atuar na eleições

O secretário estadual de Segurança Pública, Roges Jarbas, afirmou durante coletiva de imprensa que todo o efetivo da que vai trabalhar durante a “Operação Eleições 2016” irá receber o pagamento das diárias. “Pelo menos 80% do efetivo já recebeu e dia 29 será concluído o restante”, afirma.

A declaração do secretário foi dada após o delegado Christian Alessandro Cabral, por meio de ofício, informar aos superiores que só iniciaria o deslocamento para trabalhar no pleito eleitoral, fora da sede de seu exercício, quando houvesse o pagamento de diárias previstas em lei estadual. “Antes mesmo de divulgar qualquer situação polêmica. Nós já havíamos adotado pela secretaria uma força tarefa, um mutirão com o setor financeiro e as força que demandam essas diárias para que ocorressem os pagamentos”, esclarece.

Os 20% dos funcionários que ainda não receberam, conforme ele é por que estão passando pelo processo de depósito de banco. “Todas as ordens de pagamentos já foram emitidas e o restante está sendo pago. Nenhum profissional do Estado ficará sem receber as diárias. Todos poderão se deslocar com tranquilidade terão seus gastos subsidiados por Mato Grosso”, reafirma.

O caso

O delegado Christian Alessandro Cabral, informou aos superiores que só iria iniciar o deslocamento para trabalhar nas eleições, fora da sede de seu exercício, quando houvesse o pagamento de diárias previstas em lei estadual. O teor do documento vazou e viralizou nas redes sociais. Ele tem direito a receber R$ 180 por dia e, se não houver pernoite, a metade do valor. No documento, afirma que não vai cumprir plantão nas eleições deste ano, caso não receba diária. Conforme o delegado a decisão é pessoal, visto que essa convocação não se trata de uma urgência, por isso, ele não é obrigado a ir.

