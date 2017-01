Seduc registra 2 mil matrículas pela internet e processo termina nesta 6ª

Assessoria Solicitação de matrículas nas escolas estaduais ainda pode ser feita nesta sexta

A secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc) registrou, até às 18h dessa quinta (12), 2.037 matrículas efetivadas pelo sistema do Matrícula Web. Ao todo, 58 turmas já foram fechadas nas 53 escolas de Mato Grosso que participam desse primeiro processo, que será finalizado nesta sexta (13).

De acordo com as informações da gerência de Suporte à Gestão Escolar da Seduc, 10.968 vagas estão sendo ofertadas nesta etapa que oferta vagas nas escolas que não aderiram à paralisação de 2016 ou que já conseguiram completar as reposições de aulas do ano letivo de 2016.

“O primeiro dia foi tranquilo. O sistema não travou e não apresentou problemas. A tendência, para o segundo momento de matrículas – entre 20 a 24 de fevereiro – , é de que isso se repita”, informou Hesloan Maia, gerente de Suporte à Gestão Escolar.

A solicitação de matrículas acontece ainda durante toda a sexta (13). Após solicitar a vaga pela internet, os pais ou responsáveis pelos estudantes devem comparecer em até 24 horas na escola selecionada para a efetivação da matrícula, sendo que 8.931 vagas ainda estão disponíveis.

Uma das escolas mais procuradas no primeiro dia foi a EE Souza Bandeira, em Cuiabá, onde as 75 vagas extras ofertadas já se esgotaram. Na escola só foram abertas vagas para alunos do 1º ano do Ensino Fundamental.

Após essa primeira etapa, o novo processo de solicitação de matrículas acontece entre os dias 20 e 24 de fevereiro. Na ocasião, só vão participar as escolas que encerraram o ano letivo de 2016 no dia 31 de janeiro de 2017, após a reposição das aulas perdidas com a greve dos professores.

As matrículas feitas em etapas, segundo Hesloan, são uma forma de não sobrecarregar o portal – e facilitar a organização das escolas.

Escolas do Campo, Indígenas e Centro de Educação de Jovens e Adultos (Cejas) não ofertam matriculas por meio do sistema online.

Rematrícula

Para os estudantes que continuarão na mesma escola, não será necessário o procedimento. O processo de rematrícula será realizado pela gestão da própria unidade escolar.