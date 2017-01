Seduc seleciona professores para o ensino integral; salário em R$ 4,7 mil

Assessoria Estado seleciona professores para tempo integral

A secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc-MT) abriu o processo seletivo para a contratação de professores e coordenadores pedagógicos que vão atuar nas 14 escolas que passam a ofertar o Ensino Integral em 2017. As inscrições vão até o dia 31 de janeiro e podem ser feitas no site da Seduc. Só podem participar do processo aqueles que fizeram o Processo de Atribuição Simplificado (PAS).

De acordo com Gracindo Rogério Gomes, da coordenadoria de Ensino Médio da Seduc, poderão se candidatar profissionais com licenciatura plena, titulares dos cargos efetivos ou contratados temporiamente nas áreas de Linguagens, Ciências da Natureza, Matemática e Ciências Humanas, em efetivo exercício na rede estadual de ensino.

Os interessados devem ter disponibilidade para o cumprimento de 40 horas semanais, não possuir dois concursos no Estado e não ter vínculos com outras instituições, sejam públicas ou privadas. O salário base é da carga horária de 30h, no valor de 3,2 mil, e pelas outras 10h vai receber adicional de 30%, que vão somar R$ 4,38 mil, além de ganhar um adicional por fazer parte do sistema de ensino integral de cerca de R$ 400, mas valor ainda não está fechado. Assim, a remuneração final está em cerca de R$ 4,78 mil. Diretores e coordenadores recebem adicionais pelo cargo, cujo valor depende do número de alunos nas escolas.

O processo seletivo simplificado interno terá duas etapas. A primeira consiste em uma prova objetiva digital, que ocorrerá em duas datas: 22 de janeiro, das 8h às 12h, para os inscritos para a EE Pindorama, de Rondonópolis; e em 17 de fevereiro, das 8h às 12h, para as demais escolas de tempo integral.

A lista com os locais de prova será disponibilizada no site da Seduc em 21 de janeiro – para os candidatos da EE Pindorama – e em 16 de fevereiro para as demais instituições. A prova terá 40 questões, sendo 15 de Modelo de Gestão, 15 de Modelo Pedagógico da Escola Integral, cinco de Literatura e Interpretação de Dados Educacionais e cinco de Legislação Educacional Brasileira.

A segunda etapa consiste em entrevista dos candidatos por uma banca examinadora. Só passará pela entrevista aqueles que alcançarem uma nota igual ou superior a 24 pontos na prova objetiva. Confira o edital aqui. As inscrições podem ser feitas aqui. (Com Assessoria)