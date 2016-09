Sejudh diz que servidora embriagada não trabalha no gabinete de Dorilêo

A secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) emitiu nota esclarecendo que a funcionária que foi presa embriagada e desacatou policiais citando o nome do secretário de Justiça Márcio Dorilêo, não é lotada em seu Gabinete. O caso diz respeito a servidora pública Michele Rute Bueno, 28 anos, que se envolveu em acidente de trânsito e acabou autuada pelos crimes de desacato, resistência, desobediência, ameaça, direção perigosa, uso de bebida alcoólica e danos materiais.

A secretaria ressalta ainda que o secretário não compactua com as atitudes da mencionada servidora, nem com as ameaças feitas aos policiais militares, que agiram no estrito cumprimento dos deveres e obrigações. A Sejudh informa ainda que já foi determinada a apuração da conduta da servidora em relação ao evento, por meio da corregedoria da secretaria.

Após acidente, servidora da Sejudh usa cargo e faz ameaças a policiais

O caso

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um acidente, sem vítimas, entre um Celta e um VW Saveiro. Chegando lá, o condutor do Saveiro, José Galdino Barbosa, 72 anos, disse que Michele transitava em alta velocidade, tendo batido na lateral de seu carro. Após o impacto, relatou que perdeu o controle, saiu da pista e colidiu com uma cerca, adentrando em um matagal.

Ao conversar com Michele, policiais relataram no BO que ela apresentava dificuldade de equilíbrio, além de demonstrar "arrogância". PMs disseram que ela reconheceu que passou a tarde na casa de um amigo e que teria ingerido bebida alcoólica, sendo que se negou a fazer o exame de alcoolemia.

Ela então foi levada para a Central de Flagrantes, sendo que teria dito várias palavras de baixo calão como "vai tomar no seu C", "bando de policiais otários" e "desgraçados". Irritada com a situação, Michele revelou que trabalhava na secretaria de Justiça e Direitos Humanos, com Márcio Dorileo. "Continuou dizendo que mandaria presidiários conhecidos matar os componentes da guarnição", diz o boletim.