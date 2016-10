Sem acordo, greve chega ao 29º dia; categoria fará manifestação amanhã

Gilberto Leite/Rdnews A Fenaban reapresentou proposta de reajuste salarial de 7%. Bancários rejeitaram e greve prossegue

A greve dos bancários em Mato Grosso completou 29 dias nesta terça (4) e não tem perspectiva de término.

Segundo o Sindicato dos Bancários de Mato Grosso (Seeb-MT), houve uma reunião ontem (3) para definir estratégias para esta semana, como panfletagens e caminhada. A greve nacional começou em 6 de setembro.

A Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) manteve a proposta de aumento de 7% para os salários e benefícios, somados a um abono de R$ 3,3 mil a ser pago até 10 dias após a assinatura do acordo.

A categoria reivindica a reposição da inflação do período, além de 5% de aumento real, valorização do piso salarial, no valor do salário-mínimo calculado pelo Dieese (R$ 3,9 mil em junho), PLR de três salários e mais R$ 8,3 mil.

Conforme o sindicato, em Mato Grosso, a greve tem adesão em mais de 270 agências em 100 cidades. Em geral, o movimento grevista estabilizou. Os bancários garantem que deixam 30% do efetivo trabalhando, no entanto, serviços de atendimento ao público são feitos.

“Descontos de cheque, por exemplo, e atendimento direto ao público, infelizmente, não são possíveis de ocorrer. O autoatendimento funciona normalmente, as pessoas podem fazer transferências, depósitos e saques. Mas, o efetivo que temos [30%] é para manter o atendimento interno e funcionamento do sistema”, afirmou o presidente do Seeb-MT, Clodoaldo Barbosa.

A alternativa para o cliente é procurar os caixas eletrônicos, lotéricas, correspondentes bancários, internet e aplicativos de celular para fazer os procedimentos bancários.

Reivindicações

Além do reajuste salarial e reposição da inflação, a categoria pede vale-alimentação, refeição, 13ª cesta básica e auxílio-creche/babá no valor de R$ 880, além de melhores condições de trabalho e o fim das metas abusivas e do assédio moral.

Ainda na lista de reivindicações, os bancários pedem Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), auxílio educação com pagamento de graduação e pós-graduação, com prevenção contra assaltos e sequestros: permanência de dois vigilantes por andar nas agências e pontos de serviços bancários, como determina a legislação; instalação de portas giratórias com detector de metais na entrada das áreas de autoatendimento e biombos nos caixas; abertura e fechamento remoto das agências, fim da guarda das chaves por funcionários.

Segundo com o presidente do Sindicato, nesta quarta (5), uma nova manifestação está confirmada para acontecer em frente ao prédio da Caixa Econômica Federal, localizada na Barão de Melgaço.

Após o ato, todos os trabalhadores devem seguir uma caminhada pelas principais ruas da cidade com carro de som, faixas e cartazes. “Os banqueiros continuam intransigentes e nós não vamos desistir de lutar pelos nossos direitos”, afirma.