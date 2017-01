Sem receber há 4 meses, médicos do Metropolitano suspendem cirurgias

Hospital Metropolitano - Foto: Ednilson Aguiar Médicos do Hospital Metropolitano não recebem há mais de quatro meses

Pelo menos 50 médicos que trabalham no Hospital Metropolitano em Várzea Grande paralisaram as atividades, nessa segunda (16). Os profissionais alegam que não recebem os salários há quatro meses e que faltam medicamentos e materiais para realizar cirurgias. O Metropolitano é referência em cirurgia de alta complexidade e chega a atender em média 1,2 mil pessoas ao mês.

De acordo com os representantes da categoria, todo o corpo clínico da unidade hospitalar aderiu à paralisação e todas as cirurgias eletivas, como bariátrica, ortopedia e geral, foram suspensas por tempo indeterminado. Somente os casos de urgência e emergência estão sendo atendidos.

Os médicos também relataram que a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) está com poucos pacientes por causa da interrupção de serviços médicos assistenciais, que coloca em risco a vida dos pacientes.

Os exames como tomografia e ultrassom não estão sendo realizados há quase 1 ano. Segundo ele, além da tomografia estar quebrada, os funcionários abandonaram em dezembro o serviço por falta de salários.

Em 4 de janeiro, os profissionais encaminharam documento ao diretor geral do Hospital Metropolitano informando todas as dificuldades e pedindo que fossem regularizados os salários atrasados, mas não tiveram resposta. Desta forma a alternativa encontrada pelo grupo foi paralisar o serviço.

Outro lado

A secretaria estadual de Saúde (SES) informou por meio de nota ao que ainda não foi notificada oficialmente acerca da paralisação dos médicos do Hospital Metropolitano. Explica também que o repasse mensal para o HM gira em torno dos R$ 2,7 milhões e é oriundo da fonte 112 do governo federal. Esclarece que esses recursos requerem tempo para serem executados e destinados.

Como não houve tempo hábil para isso, a SES adotou um procedimento do sistema NEX, que consiste em empenhar os pagamentos dentro da programação, mas está com problema. A direção do hospital bem como o corpo clínico está ciente dessa falha. Ainda de acordo com a SES, até a manhã desta terça (17), os pagamentos para o Metropolitano de Várzea grande serão efetuados.