Semob adéqua ruas e avenidas no Santa Helena e Araés em Cuiabá

Michel Alvim Binários foram implantados no Santa Helena, entre rua Presidente Campos Sales com a Quilombo

A secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá (Semob) realizou três alterações no trânsito da região do viaduto da Rodoviária. Entre as mudanças estão faixas livres e também nos sentidos de algumas ruas. Por enquanto, os motoristas estão sendo orientados pelos Agentes de Trânsito.

“Foram feitos binários no local.As ruas Quilombo e Presidente Campos Sales tiveram os sentidos alterados. As duas vias ficam entre as avenidas Presidente Marques e Marechal Deodoro”, explica o secretário de Mobilidade Urbana, Thiago França.

Os bairros que sofreram as alterações são o Santa Helena e Araés. Segundo ele, as mudanças consistem em transformar vias paralelas de mão dupla em ruas com sentido único, e pequenas alterações de acesso em trechos de ruas e avenidas. Mais de 80% das adequações já estão valendo desde quinta passada (8) e o processo será concluído nos próximos dias. Com isso, os condutores são orientados pelos agentes para que não haja nenhum tipo de confusão e risco de acidentes.

Agora o motorista que trafega pela Marechal Deodoro acessa a Presidente Marques convertendo à esquerda na rua Presidente Campos Sales e quem trafega pela Presidente Marques acessa a Marechal convertendo à esquerda pela rua Quilombo.

O segundo binário foi implantando entre a rua Maria do Carmo Rego com a rua Doutor Clóvis Corrêa da Costa (rua Presidente Marques sentido avenida Marechal Deodoro e avenida Presidente Marques). O motorista que trafega pela Marechal Deodoro convertendo à esquerda através Maria do Carmo Rego e o motorista que trafega Presidente Marques sentido Marechal converte à esquerda através da Clóvis Corrêa da Costa.

Com a implantação destes dois binários, no trecho entre a rua Quilombo e avenida Marechal Deodoro cria-se uma esquerda livre, que será concluída com sinalizações até sexta (16). O terceiro binário, que ainda está em execução, na rua Américo Salgado com a rua Tenente Eulálio Guerra, contemplando as avenidas Filinto Muller e Historiador Rubens de Mendonça. A partir da avenida Filinto a rua Eulálio se torna mão única, sentido Historiador Rubens de Mendonça e a Américo Salgado se torna mão única, sentido Filinto Muller.

Houve mudanças também em trechos de ruas no bairro Araés, onde a Manoel Leopoldino, entre a rua Maria do Carmo Rego até a avenida Marechal Deodoro, se torna mão única. A Ministro João Alberto, entre a General João Severino até Américo Salgado, também se torna mão única.

Ainda no bairro Araés, o motorista tem a opção de um rota alternativa para acessar a avenida Miguel Sutil, através rua José de Mesquita, não precisando mais ir até a Marechal Deodoro para trafegar pela Miguel Sutil.“Ambas as regiões estavam demostrando complicações na ordenação de tráfego. E estamos aos poucos melhorando essas situações para que a população possa circular de maneira segura pelas nossas ruas e avenidas. Pedimos a colaboração e compreensão de todos”, disse o secretário. (Com Assessoria)