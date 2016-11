Semob cria espaço para motos perto de semáforos e faixas para pedestres

Semob Projeto é experimental e a manutenção dos espaços para os motociclistas vai depender do resultado

Bolsões exclusivos para motociclistas estão sendo implantados nos semáforos das avenidas Tenente Coronel Duarte (Prainha) e Historiador Rubens de Mendonça (CPA), na região central de Cuiabá, entre as mais movimentadas da capital. A faixa de quatro metros antecede a faixa de pedestres.

Conforme a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), já foram criados quatro espaços exclusivos para motos nas esquinas da Prainha com a Avenida Generoso Ponce; com a Getúlio Vargas, e com as ruas Campo Grande e Voluntários da Pátria.

Ao todo, devem ser instalados 18 bolsões entre as esquinas da Avenida Prainha com a Rua Dom Aquino e da Avenida do CPA com a Avenida Vereador Juliano da Costa Marques. Segundo a Semob, um total de 107.346 motocicletas circulam pelas ruas da capital. Diariamente pela Avenida do CPA, passam 15 mil veículos.

A Semob informou que estudos apontam que a criação desses espaços próprios para os motociclistas reduz o número de acidentes e a morte de condutores, principalmente durante a arrancada dos veículos na hora em que o semáforo fica verde.

O projeto está sendo implantado em caráter experimental e a manutenção dos espaços para os motociclistas vai depender do resultado da instalação.

Até agora, já foram criados quatro espaços destinados para as motos. Eles estão localizados nas esquinas da Prainha com a Generoso Ponce; com a Getúlio Vagas, e com as ruas Campo Grande e Voluntários da Pátria, inicialmente no sentido bairro-centro. O planejamento da Semob inclui a instalação de 18 destes espaços (nos dois lados da avenida) entre as esquinas da Prainha com a Dom Aquino e da Avenida do CPA com a Vereador Juliano da Costa Marques (próximo ao Shopping Pantanal).

“É um projeto feito pela Engenharia da Semob com base na análise de indicadores de segurança de tráfego dos especialistas. Os estudos estão em vários trabalhos acadêmicos e já foram colocados em prática em grandes capitais, como São Paulo e Belo Horizonte”, explicou o secretário Thiago França.

Ele também pede a atenção dos motociclistas, para que não avancem antes do sinal abrir, para não por em risco a segurança dos pedestres. “A Semob está aberta às respostas da sociedade. Vamos analisar, acompanhar, olhar como é a resposta. Em função disso, poderemos expandir para outros corredores importantes, como a Avenida Fernando Corrêa da Costa”, complementou o secretário.

Novas medidas

Também está prevista a expansão dos corredores exclusivos para os ônibus, com uma nova faixa que será criada na Avenida do CPA. Atualmente existem faixas exclusivas localizadas no centro e centro-sul da cidade que somam um total quatro quilômetros de sinalização. A nova faixa de ônibus será implantada nos dois sentidos da Avenida do CPA entre as Avenidas Mato Grosso e a Vereador Juliano Costa Marques (próximo ao Shopping Pantanal) e terá seis quilômetros de extensão.

A sinalização da faixa exclusiva dos ônibus também foi reforçada com a inscrição da legenda ÔNIBUS e que está sendo pintada no asfalto a cada 80 metros. Os motoristas que precisam entrar na faixa para fazer a conversão à direita, devem prestar atenção que, ao final da linha contínua, começa uma linha tracejada e é neste ponto que o condutor poderá entrar na faixa para fazer a conversão, obviamente fazendo a indicação com o uso da seta.