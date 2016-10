Serviços do Estado só voltam na 5ª; veja o calendário de funcionamento

Em virtude da transferência do feriado do Dia do Servidor Público, comemorado nesta sexta (28), para a próxima segunda, e ainda por conta do decreto que estipula ponto facultativo no dia 1º de novembro, a maioria dos órgãos do Estado não irão funcionar entre os dias 31 de outubro e 02 novembro, voltando à sua normalidade apenas na quinta (03). Confira o que funciona e não funciona neste feriadão.

Saúde

De acordo com a secretaria de Estado de Saúde (SES), vão seguir o decreto e não funcionarão o Centro de Reabilitação Dom Aquino Correa (Cridac), Centro de Odontologia para Pacientes Especiais (Ceope), Centro de Referência de Alta e Média Complexidade (Cermac), Farmácia de Alto Custo e MT Hemocentro. O Laboratório Central do Estado (Lacen) vai funcionar em regime de plantão e o Serviço de Atendimento de Urgência (SAMU) trabalha normalmente.

Segurança

De acordo com a secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP), os batalhões e unidades especializadas da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) operam normalmente, seguindo escala de plantão.

Já a Polícia Judiciária Civil informa que, em Cuiabá e Várzea Grande, a unidade da Central de Flagrantes do bairro Planalto, e a Central de Ocorrências, da Avenida Tenente Coronel Duarte (Prainha), bem como a Central de Flagrantes em frente ao aeroporto de Várzea Grande, irão centralizar os procedimentos de lavratura de Boletins de Ocorrências.

Após o feriado, estes procedimentos serão distribuídos às unidades especializadas que serão responsáveis por conduzir as investigações, a fim de apontar a materialidade e autoria dos delitos.

As Delegacias Especializadas de Roubos e Furtos (Derfs) trabalharão sob regime de sobreaviso, com atendimento presencial aos locais de crime que envolvam restrição à liberdade da vítima.

Outras unidades policiais, como a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), realizarão o atendimento mediante atuação dos delegados, escrivães e investigadores plantonistas.

Nas cidades do Interior do Estado, as Delegacias de Polícia atuarão sob regime de plantão, 24 horas por dia, de modo que em nenhum momento fique desguarnecido o atendimento à população e aos policiais que encaminharem detidos às respectivas unidades para lavratura de flagrantes.

Educação

Conforme a secretaria de Estado de Educação (Seduc) em decorrência da greve ocorrida neste ano, as escolas estaduais que registraram nos respectivos calendários escolares de 28 de outubro como “ponto facultativo” têm a opção de usufruir no mesmo dia ou transferir para o dia 31, mas na terça as aulas serão normais. Já as escolas que definiram previamente o Dia do Servidor como dia letivo ou como reposição de aula deverão funcionar normalmente.

Ganha Tempo

Segundo a secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas), tendo em vista que o Ganha Tempo oferece serviços que não são regidos pelo Poder Executivo Estadual, a unidade da praça Ipiranga funcionará nos seguintes dias:

Sábado (29) - Fechado em virtude do segundo turno das Eleições 2016;

Segunda (31) - A unidade vai funcionar com número reduzido de servidores, para atender apenas os parceiros que não fazem parte do Poder Executivo Estadual, sendo eles: CAB Cuiabá, Energisa, lotérica e fotocopiadora;

Terça (1º de novembro) - Atendimento normal, exceto o posto do Sistema Nacional de Emprego (Sine), onde não haverá expediente; O Procon atenderá em novo horário, das 12h às 18h;

Quarta (02)- Fechado em virtude do Feriado de Finados;

O Ganha Tempo do Várzea Grande Shopping vai acompanhar o decreto publicado pelo Governo do Estado e retoma as atividades na quinta (03). (Com Assessoria)