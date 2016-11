SES repassa R$ 16 mi a prefeituras para pagar hospitais filantrópicos

. Prédio sede de um dos hospitais filantrópicos, a Santa Casa de Misericórdia

A secretaria de Saúde (SES) afirmou, por meio de nota, já ter efetuado repasses de verbas a hospitais filantrópicos, e quitou até o mês de setembro deste ano, para as áreas de média e alta complexidade, viabilizando serviços ambulatoriais, internações de pacientes e UTIs. O governo afirmou ter transferido R$ 10,8 milhões para as contas da Prefeitura de Cuiabá e R$ 6 milhões para Rondonópolis.

Quanto a outubro, a SES disse que ainda não venceram as datas de pagamento, que deve ser realizado a partir deste domingo (20).

Cinco hospitais filantrópicos em Cuiabá e Rondonópolis estão com atendimentos suspensos há mais de uma semana, segundo eles, por falta de dinheiro para realizar os serviços. São quatro unidades em Cuiabá (Santa Helena, Santa Casa, Hospital de Câncer e Hospital Geral Universitário) e a Santa Casa de Rondonópolis. É a segunda vez neste ano que os hospitais param de atender.

As instituições acusam a prefeitura do município de não repassar R$ 14 milhões do Fundo Nacional de Saúde dos meses de agosto e setembro. Foram suspensos os atendimentos no ambulatório, internações para cirurgias eletivas e leitos de retaguarda, além das UTIs. Agora, com o repasse do governo, as prefeituras quitam o montante.

5 hospitais filantrópicos suspendem atendimento por falta de repasses

A SES disse que não possui contrato direto com essas instituições. Os repasses do Estado são feitos para fundos municipais, que devem efetuar os repasses para os hospitais filantrópicos. Disse ainda que entende a necessidade de discutir a participação tripartite (governos federal, estadual e município) para redefinir valores e responsabilidades com os importantes serviços prestados pelos hospitais filantrópicos.

O governo informa também que já investiu quase R$ 2 bilhões em saúde em Mato Grosso. Desde o início do ano até agora. O município de Cuiabá, por exemplo, recebeu mais de R$ 125 milhões para custeio da saúde referente à média e alta complexidade.

Paralisação

Desde 7 de novembro os hospitais filantrópicos de Cuiabá e Rondonópolis iniciaram um movimento de paralisação por tempo indeterminado devido a grande déficit nas contas. Pacientes que forem até a Santa Casa de Cuiabá, Hospital do Câncer, Hospital Santa Helena, Hospital Geral e Santa Casa de Rondonópolis em busca de atendimento ambulatorial, internações em UTI e aqueles que tinham cirurgias eletivas marcadas não recebem assistência.

“Os gastos que temos na Santa Casa, 60% são pagos como repasse do SUS e o restante, 40%, é a entidade que arca com as despesas”, conta o presidente da Santa Casa de Cuiabá, Antônio Preza.