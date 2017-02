Sesp deflagra Bairro Seguro nesta 6ª e cumpre 30 mandados no Estado

Reprodução Resultado final da Operação Bairro Seguro em MT será divulgado no sábado

A secretaria estadual de Segurança Pública (Sesp) deflagrou, nesta sexta (17), a “Operação Bairro Seguro” nas 15 Regiões Integradas de Segurança Pública (Risp’s), que abrangem os 141 municípios do Estado. A ação também é realizada com a integração das forças de segurança de Mato Grosso do Sul, Goiás e Rondônia.

O trabalho conjunto é denominado “Brasil Central”, e tem o objetivo de fortalecer a segurança nos municípios localizados nas divisas entre os Estados. A operação integrada visa combater a criminalidade e cumprir mandados de prisão, busca e apreensão de envolvidos em crimes de roubos e homicídios.

Somente em Cuiabá, são mais de 30 mandados para serem cumpridos. Participam da operação Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Politec. As informações prévias da operação serão divulgadas a partir das 15h desta sexta. O resultado final será informado no sábado (18). (Com Assessoria)