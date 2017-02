Sesp deve inaugurar novo hangar da Ciopaer neste semestre em Sorriso

A secretaria estadual de Segurança Pública (Sesp) anuncia que o novo hangar do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) será inaugurado ainda este semestre, no aeroporto Adelino Bedin, em Sorriso. A nova base descentralizada contará com um helicóptero fixo e dois aviões de combate a incêndio do Corpo de Bombeiros. O local terá ainda alojamentos, salas de operações, de reuniões, de rádio, refeitório, banheiros e sala para guarda dos equipamentos.

Cerca de 30 profissionais entre bombeiros militares, policiais civis e militares atuarão na nova estrutura. Em reunião com o prefeito Ari Lafin (PSDB), o coordenador do Ciopaer, tenente-coronel PM Henrique da Silva Santos também discutiu a implantação da base descentralizada da instituição na cidade. “A criação dessa base reafirma o compromisso do Governo do Estado com a melhoria do sistema de Segurança Pública”, explicou.

Com 50% das obras concluídas, cerca de 28 municípios serão beneficiados com o apoio operacional contra a criminalidade no Norte do Estado. “Com isso, a intenção é reduzir o tempo resposta da Sesp no atendimento das ocorrências que necessitam de apoio aéreo, uma vez que hoje o reforço no atendimento aos municípios do interior sai do hangar em Várzea Grande”, afirmou.

Ciopaer

O objetivo é centralizar, em um único órgão, o controle, a operação e a manutenção das aeronaves de asas fixas e rotativas de atividade policial de Mato Grosso. As atividades do Ciopaer foram regulamentadas pelo governo por meio do Decreto nº 8304, de 17 de novembro de 2006.

Atualmente, o Ciopaer dispõe de três helicópteros e quatro aeronaves. O efetivo é de 92 profissionais da Segurança Pública, entre policiais militares, civis e bombeiros militares, que se dividem nas funções de pilotos, tripulantes, mecânicos e nos serviços administrativos.

Resgates

Somente em 2016, o Ciopaer fez 21 resgastes em áreas indígenas, zona rural, locais de difícil acesso e vítimas de acidentes em rodovias. Outra contribuição é na busca de foragidos, por exemplo. Em Sinop, em 1º de fevereiro um helicóptero da Ciopaer foi disponibilizado pela Sesp para sobrevoar uma região de mata fechada para capturar Marcos Antônio Fabiani dos Santos, acusado de participar da morte do policial militar Fábio Zampirão, na manhã de 30 de janeiro. Durante buscas em uma região de mata fechada, o suspeito e a polícia trocaram tiros. Marcos, chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital de Cláudia, mas não resistiu e morreu.

Na manhã do mesmo dia, Marcos e um outro homem identificado como Wellington Silva, participaram do assassinato do policial. Devido uma movimentação suspeita, o PM saiu para verificar o que acontecia, foi quando os assaltantes o identificaram e atiraram. Fábio foi atingido nas costas, ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. (Com Assessoria)