Sesp e prefeita se mobilizam após os nove assassinatos em série em Sinop

A prefeita de Sinop, Rosana Martinelli (PR), se reuniu com o secretário estadual de Segurança Pública (Sesp), Roger Jarbas, na tarde desta quarta (1º) e pediu reforços para a segurança do município. Na ocasião, Rogers disse que possíveis parcerias entre o Executivo e o Estado serão firmadas para melhorar o sistema, como, por exemplo, implantação de câmeras de segurança e pagamento de horas extras para os policiais.

Assessoria Secretário Rogers Jarbas se mostra receptivo às demandas da prefeita de Sinop Rosana Martinelli

“São medidas que aproximam a prefeitura a todo o sistema de segurança e eu fico muito feliz de verificar o quanto a prefeita está preocupada. Ela se colocou à disposição para melhorarmos a segurança em Sinop”, considerou o secretário.

Ocorre que Rosana se diz preocupada com a situação enfrentada pelo município nos últimos dias, devido às nove mortes registradas em menos de 24 horas, nessa segunda (30). Ela garantiu que fará o que estiver ao alcance da administração para melhorar a segurança local. “Nós estaremos juntos trabalhando. É uma responsabilidade efetivamente do Estado, mas nós não podemos ficar alheios”.

Devido aos nove assassinatos, incluindo a morte do PM Fábio Zampirão, a Sesp enviou uma força-tarefa para atuar nas buscas do segundo suspeito e solucionar os crimes com apoio de um helicóptero, além das investigações conduzidas pela Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO).

“É responsabilidade de todos garantir a segurança do cidadão. Esperamos que o governo possa nos ajudar e estamos acreditando. Problemas existem e estão aí para serem solucionados. Somos parceiros e vamos ver no que a prefeitura pode ajudar em ações conjuntas com a Segurança”, concluiu a prefeita.

Buscas

O segundo suspeito de participar do assassinato do policial ainda continua foragido. Na manhã desta quarta (1º), o bandido conseguiu fugir e roubou uma moto em uma residência. Em fuga encontrou uma barreira na MT-423 que dá acesso a Cláudia. Houve troca de tiros, contudo, o suspeito conseguiu fugir e entrou em uma mata. Policiais de Sinop se deslocaram para a região na intenção de localizá-lo.

