Sete meses após crime, IML libera cadáver de mulher assassinada

O Instituto Médico Legal (IML) de Cuiabá liberou nessa sexta (04) o corpo de Roseli Ribeiro de Melo. Ela foi assassinada no início deste ano em Sinop e por problemas no laboratório forense da Politec, o corpo só foi liberado para a família sete meses após o crime.

No caso de Roseli o corpo dela foi submetido ao procedimento de amplificação do DNA, já que quando foi encontrado, em uma vala na Avenida Bruno Martini em Sinop, em abril deste ano, se encontrava em avançado estado de decomposição e os suspeitos do crime teriam usado soda caustica para tentar derrete-lo.

Segundo a Politec, as amostras de DNA de Roseli de seus parentes foram encaminhadas para o Laboratório Forense de Goiás para o procedimento de amplificação, que é quando são utilizados reagentes químicos que fazem cópias dos fragmentos de DNA e cálculos genéticos para confirmar, ou não, a identidade da vítima.

Além do corpo de Roseli, o IML de Cuiabá também fez a liberação do corpo da menor Maria Eduarda Santos de Souza, de 2 anos, de Primavera do Leste. Outros 14 laudos são aguardados para liberação.

De acordo com a direção do Laboratório Forense, a previsão é que outros laudos periciais sejam liberados ao longo da semana. A identificação genética é realizada quando não há preservação das impressões digitais ou da arcada dentária para a aplicação de outros métodos oficiais de identificação (papiloscopia ou odontologia legal), devido ao avançado estado de decomposição dos corpos.

O crime

Roseli estava desaparecida há 60 dias. O corpo dela foi encontrado em uma vala no dia 22 de abril deste ano. Duas mulheres e um homem foram presos, um mês depois, suspeitos do crime.

Elza Maria Barbosa Ribas, 43 anos, Maria Aparecida Neves Duque de Melo, 43 anos, e Paulo Gomes de Melo, 51 anos, foram presos no Bairro Jardim São Paulo. As mulheres teriam uma relação de amizade com a vítima, segundo a Polícia Civil.

Quando o corpo foi localizado já estava em estado avançado de decomposição. Ela teria sido enterrada de barriga para baixo e parte do quadril ficou para exposta. Os suspeitos do crime teriam usado soda caustica para tentar derreter o corpo.