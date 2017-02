Sífilis é a doença com maior índice e usar camisinha é a melhor prevenção

. Uso de camisinha é a forma mais eficiente de prevenir doenças neste Carnaval

Estamos na época de Carnaval e nesta data aumenta a preocupação com as doenças sexualmente transmissíveis (DSTs). Neste período, ações de conscientização e combate são realizadas em todo o país. Para que não ocorra a infecções com essas doenças, a prevenção é a principal aliada dos foliões.

A prática sexual segura, ou seja, com uso de preservativo, sempre será a maneira de evitar problemas posteriores. A incidência das DSTs durante a semana de Carnaval é maior. A enfermeira Cleidiane Lopes de Aquino explica que o maior vilão é a bebida alcóolica. “É muito maior nesse período, a população acaba por abusar do álcool e em consequência realiza a prática do ato sexual desprotegida. Com isso acaba contraindo a doença”.

Atualmente a doença com maior índice é a sífilis, no entanto, Hepatite e HIV são doenças graves. Cada DST tem um tipo de tratamento e só o profissional de saúde poderá avaliar e fazer a indicação corretamente. Nesse sentido, a enfermeira explica que caso uma pessoa desconfie que possa ter adquirido algum tipo de vírus, vá até uma unidade de saúde e faça os devidos testes. “Lá será feita uma bateria de exames para que um diagnóstico preciso seja feito e, após isso, o tratamento específico seja efetuado pelo médico”.

Quebrar o tabu e o preconceito é essencial não só nessa época, mas durante o ano todo. Cleidiane orienta que é muito importante sempre procurar um médico e fazer avaliações constantes. Os profissionais são capacitados para atender o público-alvo, ou seja, essas pessoas que não aceitam que estão infectadas. “As pessoas têm muito medo do resultado positivo. Em algum momento elas praticam relação sexual sem preservativo e, ainda se for com um desconhecido, esse problema fica ainda maior. Porém todas essas informações são confidenciais, proibidas de serem repassadas”, argumenta.

Prevenção

Vale ressaltar que o sexo seguro é a principal maneira de se evitar qualquer tipo de contaminação, além de não compartilhar agulhas e seringas com outras pessoas. Caso alguém necessite receber uma transfusão de sangue, exigir que ele seja testado para todas as doenças que podem ser transmitidas pelo sangue, afinal, muitas pessoas sofrem coma alcóolico e precisam de aplicações de insulina e até mesmo transfusões de sangue.