Sintep aciona Gestão Escolar da Seduc por cobrar reposição de aulas

Rdnews/arquivo Presidente Henrique Lopes confirma o mandado de segurança contra Seduc

O Sintep-MT impetrou este mês mandado de segurança na Justiça estadual contra atos do superintendente de Gestão Escolar da secretaria estadual de Educação, Esporte e Lazer (Seduc-MT) por ameaçar os profissionais da educação após o término da greve.

Segundo o sindicato, a Seduc cobra que os trabalhadores façam a reposição de aulas ou devolvam os vencimentos pagos sob a ameaça de inserirem os respectivos nomes na dívida ativa estadual. Neste sentido, o Sintep aponta que a prática adotada pela superintendência é considerada abusiva e ilegal, tendo em vista que a greve é um direito e o exercício é legítimo, não devendo ser confundido com falta injustificada ao serviço.

“A greve é direito, que pode ser exercido livremente, com a garantia de que o titular do direito não sofrerá retaliações”, destaca na ação impetrada pela assessoria jurídica do Sintep. Na peça, o sindicato ainda afirma que a lei assegura o direito de greve aos servidores públicos estáveis e não estáveis.

Para o Sintep, com esta medida o governo age de forma ilegal, ao exigir dos trabalhadores contratados que trabalhem sem contrato, promove retaliação a um direito constitucional (greve), e os impede de atribuir aulas em unidades escolares, enquanto não cumprirem as condições solicitadas.

Conforme o sindicato, o ato desrespeita o processo de atribuição de aulas, “um direito subjetivo dos servidores de prestarem seus serviços após devido processo seletivo, bem como ferindo o direito de greve desses servidores, com tais represálias”, registra o mandado de segurança. A ação encontra-se na 1ª Vara da Fazenda Pública de Cuiabá para apreciação, aguardando as informações solicitadas da Seduc.

Outro lado

O procurou a Seduc que, por meio de assessoria, informou que não foi notificada sobre o mandado de segurança. (Com Assessoria)