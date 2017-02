Sintep vê falhas e morte de matérias em MP que reforma o ensino médio

A aprovação da Medida Provisória 746/2016, que institui a reforma do ensino médio, na última quarta (15) pelo Senado, foi duramente criticada pelo presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso (Sintep-MT), Henrique Lopes. Para ele, há uma série de falhas e erros cujas principais consequências serão o aumento da dificuldade dos alunos em compreender textos escritos e a “morte” das disciplinas de humanas, como sociologia e filosofia, agora consideradas optativas.

Rdnews Presidente do Sintep Henrique Lopes é incisivo ao criticar reforma do Ensino Médio aprovada

A MP 746 foi aprovada com 43 votos a favor, somente 13 contra e foi anunciada pelo presidente da República, Michel Temer (PMDB) desde setembro de 2016. Ele sempre manifestou pressa em aprovar logo a MP e defendeu ter sido ela gestada desde os tempos do Governo Dilma Roussef (PT). É outro ponto de crítica de Henrique.

“Pra começar, esse governo nem tem legitimidade para fazer tal reforma. O principal objetivo é claramente formar pessoas sem discernimento crítico, com formação somente para o mercado de trabalho”, disse em entrevista ao .

Segundo o educador e sindicalista, a chamada flexibilização do currículo (60% da grade curricular será composta por disciplinas obrigatórias e o restante, 40%, serão optativas) vai gerar um gargalo por onde serão sufocadas as disciplinas consideradas menos atraentes, como artes e educação física. O presidente do Sintep classificou textualmente como retrocesso a matéria aprovada pelo Senado.

No entendimento dele, a reforma era sim necessária, mas avalia que o governo pegou algo “já ruim” para somente tornar “ainda pior”, com elementos dentro da reforma que não contribuem, sempre nas palavras de Henrique, em nada para o processo educacional. “Um desses elementos passa a falsa impressão de que eles (os alunos) vão ter o currículo para escolher o que eles querem, quando na verdade esse currículo está muito mais voltado para formação de mão de obra do que de um processo de formação humana”.

O sindicalista vai ainda mais longe e diz que isso foi feito para que as pessoas não tenham condições de intervir sobre sua condição para tornaram-se apenas “massa muscular para o trabalho”. Criticou também a ideia como a reforma foi aprovada e divulgada, de escola integral, de maneira a escamotear o fato de que a chamada integralização só vai acontecer daqui a cinco anos. “Só então vai ter mil horas de currículo. Além disso, muitas disciplinas acabam, porque pela lógica da escolha elas vão acabar, pois não vai ter procura”, considera.

Mais um ponto atacado foi o fato de agora os professores não precisarem mais de formação específica (em licenciatura ou bacharelado) para dar aulas. A MP classifica essa mudança específica como admissão de professores de notório saber. “Ao invés de buscar a qualificação dos professores, dar maneiras para que ele tenha condições de melhor ensinar, trazem a figura do notório saber. Curioso é que um professor não pode virar médico, advogado ou qualquer outra profissão, mas qualquer outra profissão, pelo notório saber, pode estar assumindo uma sala de aula”, critica.

Para o porta-voz da categoria dos professores, a reforma fere em muitos pontos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), pois passa a não mais sequer objetivar a formação completa dos cidadãos, ao separar os alunos ainda mais em optantes por formações intelectual e operária. No entendimento do Sintep, faltou debater mais a questão com a sociedade. “(Temer) fez a reforma por decreto, utilizando argumentos de que já havia um processo de discussão de 20 anos, mas essa mudança se deu por medida provisória e sem ouvir quem, de fato, conduz o processo educacional, que são os profissionais da Educação”.

Assim que a MP 746 entrar em vigor, o estudante terá que escolher, no meio do Ensino Médio, uma entre cinco áreas preestabelecidas na qual vai se especializar. São elas: linguagem e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; ciências humanas e sociais aplicadas ou formação técnica profissional.

Como apontado por Henrique, toda a rede de ensino pública e privada terá a carga horária aumentada gradativamente das atuais 800 horas anuais para 1,4 mil horas num período de cinco anos. As escolas públicas não são mais obrigadas a oferecer as disciplinas de artes e educação física durante o Ensino Médio, elas seguem impostas no Ensino Fundamental.

Permanecem obrigatórias língua portuguesa e matemática durante os três anos, mas o restante das disciplinas serão condicionadas às escolhas dos alunos e à oferta de grade curricular estatal. Língua Inglesa, tornada obrigatória com a nova MP, pode ser ofertada e cursada somente no primeiro ano. É facultativa a oferta de uma segunda língua. Conteúdo cursado no Ensino Médio pode ser aprovado na universidade.

Outra mudança de destaque foi a instituição da chamada Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, que leva o Ministério da Educação a repassar os recursos aos Estados, por escola, durante 10 anos, assim que o Ensino Médio Integral for adotado.