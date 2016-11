Sob teste, Uber é sucesso na 1ª volta e 2 cancelamentos frustram 2ª veja

Andar de Uber em Cuiabá até sai mais barato do que de táxi, mas ainda não é uma missão fácil. A reportagem do testou o aplicativo na tarde desta terça (29), obtendo sucesso no primeiro roteiro, da Praça Ipiranga até o terminal rodoviário Cássio Veiga de Sá, contudo, sem encontrar um carro para o segundo trecho.

Camila Cervantes Motorista Jair Oliveira detalha como é rotina do Uber em Cuiabá e desmistifica conceitos dos receosos

A princípio, a intenção era sair da rodoviária com destino ao aeroporto Marechal Rondon, entretanto, ainda não há esta opção no aplicativo. Com isso, uma alternativa foi deixar a rodoviária rumo à loja Havan, em Várzea Grande. Foram três tentativas, mas todas sem sucesso.

O primeiro motorista a ser solicitado estava a seis minutos do local, no entanto, quando se aproximava aos três minutos de chegada, ele desistiu e cancelou a corrida. O curioso é que mesmo cancelando foi cobrada uma taxa de R$ 5.

Na segunda tentativa, o motorista estava a 15 minutos da rodoviária. O aplicativo registrou que ele estava na MT-010, na Estrada da Guia. A reportagem aguardou, mas quando restavam quatro minutos para a chegada, apareceu no aplicativo que o motorista estava em um determinado local, o que demorou mais de 20 minutos. Então, desta vez, nós cancelamos a viagem. Assim como ocorreu anteriormente, também foi cobrada uma taxa de R$ 5 devido ao cancelamento.

Por último, na terceira tentativa, quando foi solicitado um motorista para o mesmo trecho, não havia ninguém disponível. Hoje circulam na Capital aproximadamente 150 motoristas cadastrados no Uber, na categoria X, que comporta carros populares, como Gol e Prisma. Todos iniciaram a atividade na última sexta (25), quando o aplicativo começou a funcionar na cidade.

O motorista Jair Oliveira, que fez o primeiro trecho com a reportagem, conta que desde o primeiro dia da liberação do aplicativo começou a trabalhar, das 8h até aproximadamente meia noite. Ele era funcionário da BRF Sadia e, como foi demitido após a empresa fechar, encontrou no Uber uma oportunidade de renda.

Jair relata que não passou por treinamento, uma vez que a empresa fez apenas uma checagem de antecedentes criminais. Conforme ele, caso haja alguma irregularidade o motorista não é aprovado para circular. Além disso, é feita uma vistoria no carro, na habilitação e documentação do veículo.

Questionado se os carros usados pelo Uber terão identificação, Jair afirma que não, pois, segundo ele, é contra a lei. “Como já deu certo em várias cidades no país, a Prefeitura de Cuiabá vai regulamentar o aplicativo. Não tem prazo, mas acredito que seja logo, porque ela não vai deixar de arrecadar, né”, revela.

Para o motorista, o diferencial do Uber é que a pessoa trabalha na hora que quiser. “Tem muitos Ubers que trabalham em outro serviço, e na hora que sai é que vai dedicar”. Ele explica que, no momento, em Cuiabá a maioria dos motoristas é da categoria X, onde só faz uma corrida.

Neste sentido, Jair destaca que existe o Uber Black, que são carros luxuosos e, consequentemente, os valores cobrados são superiores. Além desses, há também o Paul, que são veículos compartilhados, onde vários usuários usufruem ao mesmo tempo o carro.

De todo modo, o motorista afirma que para conseguir lucrar com o Uber tem que trabalhar muito para fazer o salário. Ressalta que a empresa dá uma bonificação aos que conseguem fazer mais de 60 viagens por dia. “As corridas são muito baratas. Como eu estou parado, já ganhei várias bonificações e é isso que está ajudando”.

"Com cinco dias trabalhando, já vi que

é ilusão. Só que é assim, quem precisa

tem que pegar. É melhor pingar do que

secar" - motorista Uber Jair Oliveira

Casado, Jair diz que a família está receosa devido ao tempo que passa fora de casa. “Para conseguir tirar alguma coisa, tem que ser assim. Ai não compensa você colocar o carro e ficar só duas ou três horas, a não ser que a pessoa tenha outro emprego”.

Ao ser indagado sobre a vantagem de ser motorista Uber, ele afirma que trabalha por não ter outra opção. “Eu precisava de dinheiro e fiquei sabendo dessa oportunidade”. Em contrapartida, revela que é ilusão dizer que se pode ganhar até R$ 7 mil por mês com o aplicativo. “Com cinco dias trabalhando, eu já vi que é ilusão. Só que é assim, quem precisa tem que pegar. É melhor pingar do que secar”.

A respeito do receio das pessoas em utilizar o aplicativo, o motorista argumenta que não vê dessa forma. Para ele, o Uber tem segurança, pois tem o registro tanto do motorista quanto do usuário. “É bem seguro. Eles ligam o passageiro ao usuário. Por exemplo, para cadastrar lá precisa dar o cartão de crédito e email. Já aconteceu caso de Uber ser seqüestrado em São Paulo e a pessoa do cartão ser responsabilizada, só que clonaram o cartão dele”, explica.

Jair ainda ressalta que no hotel Deville, na Capital, existe uma equipe do Uber que auxilia os motoristas e realiza reuniões periodicamente para dar suporte, tirar dúvidas e cadastrar interessados. Ele também afirma que vai trabalhar por 30 dias para ver se compensa, levando em consideração a manutenção do carro, que é de responsabilidade do proprietário.

Reprodução Aplicativo mostra trajeto do motorista até o usuário

“Vou fazer uma avaliação durante estes 30 dias. Como deu certo em outras cidades, aqui tem que dar também. Se eu achar que não vale a pena, paro, mas dependendo vou continuar”, desabafa.

Quando perguntado se poderia conceder uma entrevista, Jair demonstrou receio devido à polêmica envolvendo os taxistas, que aparentemente são contrários ao aplicativo. “Eu tenho medo, receio dos taxistas, de represália. Eles estão revoltados, por isso, não quero aparecer”, conclui.

Aplicativo

A pessoa que tem interesse em experimentar o Uber, em Cuiabá, deve instalar o aplicativo no celular. Em seguida, fazer um cadastro que consiste no registro de nome, telefone, cartão de crédito e email. Após esse passo, o indivíduo deve descrever qual o destino que pretende seguir.

A partir disso, a pessoa pode solicitar um Uber. O aplicativo pesquisa e logo aparece a categoria com o nome do motorista, uma foto dele, a placa do carro e o tempo que ele vai demorar a chegar onde a pessoa se encontra. Com o aplicativo é possível o usuário acompanhar o trajeto que o motorista está fazendo até chegar ao local. O importante e recomendado é que a pessoa preste atenção na placa e compare a foto que consta no Uber com o motorista.

Após o usuário completar a corrida, aparece uma mensagem no celular, dizendo o valor cobrado. Além do celular, é enviado um relatório no email, descrevendo os valores cobrados e roteiros usados.

Polêmica

Diante da instalação do Uber, a classe dos taxistas tem demonstrado contrariedade com a iniciativa. A Associação Mato-Grossense dos Taxistas, por exemplo, repreende a implantação do aplicativo, devido ao fato de não ser regulamentada.

O presidente da Associação, Abel Arruda, afirma que a categoria é contra o Uber, tendo em vista que dependem e sobrevivem do táxi para trabalhar, inclusive para isso precisam de atestados de sanidade mental e criminal.

Nesta terça, o conversou com um taxista na rodoviária, que preferiu não ser identificado. Segundo ele, a categoria realmente está inconformada com o Uber, no entanto, ressalta que a tendência é que o aplicativo aumente o valor das corridas, pois argumenta que a taxa cobrada hoje é incompatível com a manutenção dos veículos.