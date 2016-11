Sobrevivente de acidente aéreo, lateral do Chapecoense jogou em MT

O lateral-esquerdo da Chapecoense Alan Ruschel - sobrevivente da tragédia aérea que matou mais 70 passageiros entre jogadores, comissão técnica - foi campeão da Copa Mato Grosso, em 2011, pelo Luverdense. Ruschel foi revelado na base do no Juventude e foi emprestado naquele ano para o time mato-grossense. A passagem do jogador foi de apenas um ano. Antes do acidente, o jogador gravou vídeo - assista abaixo.

O filho do presidente do LEC, Guilherme Lawisch, lembra que o lateral sempre gostou de viajar no fundo da aeronave. “Sempre viajou na cozinha do avião, como a gente diz no jargão do futebol. Isso pode ser um dos fatores de estar vivo”, acredita Guilherme em entrevista ao .

O lateral Alan Ruschel passou por procedimento cirúrgico na coluna (região lombar) no hospital La Ceral, na Colômbia, logo após foi transferido para outra clínica. O jogador, encaminhado para o hospital em estado de choque, sofreu várias fraturas nos braços e pernas. Os médicos, segundo site G1, trabalham com a possibilidade do atleta ficar paraplégico.

Trajetória

Ruschel foi revelado na base do Juventude, onde atuou também como meia. No clube de Caxias do Sul, não teve muitas oportunidades, sendo emprestado para a equipe do Pelotas em 2010, e Luverdense em 2011. Após os empréstimos, voltou ao Juventude. Finalmente, firmando-se na equipe principal, foi um dos destaques da equipe que conquistou a Copa FGF de 2012.

Em 2014, foi contratado pelo Internacional para substituir o veterano Kleber e disputar posição com Fabrício. Devido à presença de outros dois Alan no elenco, começou a ser conhecido como Alan Ruschel. Em agosto de 2015, foi emprestado até dezembro de 2015, para o Atlético Paranaense.

Acidente

O avião que transportava a delegação da Chapecoense caiu na região de Antióquia, na Colômbia. O time iria para Medelín disputar a final da Copa Sul-Americana, contra o Atlético Nacional. Segundo informações das autoridades colombianas, 75 pessoas morreram. Sobreviveram o goleiro Follmann, o lateral Alan Ruschel, o narrador da Rádio Oeste Capital FM Rafael Henzel Valmorbida, a aeromoça Ximena Suárez e o membro da tripulação Erwin Tumiri.

Horas depois do acidente, o zagueiro Neto foi resgatado com vida. O goleiro Danilo, que também havia sido achado com vida, não resistiu aos ferimentos e faleceu. Até agora, são 75 mortes e seis sobreviventes.