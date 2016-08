Soldado do Exercito é alvejado com dois tiros; dois homens são presos

O soldado do Exército E. L. S., 20 anos, foi atingido por dois tiros no bairro São José, região do Coxipó, em Cuiabá. O crime ontem (28). A Polícia Militar perseguiu os dois responsáveis pelos disparos e os prendeu dentro de uma casa.

De acordo com o boletim de ocorrência, a tentativa de homicídio aconteceu no final da tarde. Um dos disparos perfurou o pulmão do soldado e outro ficou alojado na costela. O rapaz recebeu atendimento médico de uma equipe do Samu e foi encaminhado em estado grave ao pronto-socorro.

Em contato com testemunhas, policiais militares foram informados de que os atiradores usavam camisetas verdes e fugiram em uma motocicleta. Buscas se iniciaram pela região e os suspeitos foram localizados e perseguidos no bairro Parque Residencial.

Durante a fuga, os PMs chegaram a efetuar disparos em direção à motocicleta após avistarem o rapaz da garupa colocando a mão na cintura, simulando que iria abrir fogo contra a viatura.

A dupla seguiu em alta velocidade até uma casa na Rua 8, onde entraram e tentaram se esconder. Foram detidos um adolescente de 17 anos e Enadiel Costa Silva, de 19. Eles contaram ter jogado a arma em uma mata durante a perseguição. O armamento não foi localizado.

Encaminhados à delegacia, os dois jovens relataram que tinham uma rixa com o soldado. Segundo eles, o militar teria ido até o bairro com intuito de matá-los. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.