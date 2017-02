Soltura de 383 presos transfere os problemas às ruas, alerta delegado

A possível soltura de 383 presos provisórios de Cuiabá transfere problemas para as ruas e pode provocar aumento na criminalidade, alerta o delegado titular da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), Flávio Henrique Stringueta. “Quem vai pagar é a sociedade novamente”, diz em entrevista ao .

Gilberto Leite Delegado titular da GCCO, Flávio Stringueta, diz que soltura de presos aumentará problemas nas ruas

Stringueta explica que um detento provisório não deve ficar preso sem um tempo determinado antes de ser ou não condenado. “A nossa lei não permite que uma pessoa fique nesta situação, por isso, é necessário que todo o sistema funcione, se não a população é quem paga por isso”, argumenta.

O assunto veio à tona diante da crise prisional na qual o Estado enfrenta. No total, Mato Grosso tem 55 unidades prisionais, incluindo cinco penitenciárias. A superlotação é um dos maiores problemas, tendo em vista que existem 11,5 mil presos para 6,4 mil vagas.

Com isso para tentar solucionar o problema de cerca de 383 presos provisórios de Cuiabá, cujos crimes são de menor potencial ofensivo, um grupo formado por 12 defensores públicos do Núcleo Criminal protocolou, no Fórum da Capital, uma reiteração dos pedidos de liberdade.

O defensor público-geral, Silvio Jeferson de Santana, e defensores públicos que atuam no Núcleo Criminal de Cuiabá protocolaram, na tarde desta sexta (3), no Fórum da Capital, 383 pedidos de liberdade de presos provisórios. A ação faz parte de uma força-tarefa da Instituição em prol de assistidos segregados que se estenderá até 3 de março.

De acordo com o defensor público que atua na 5ª Vara Criminal, José Carlos Evangelista, o objetivo é de que o Judiciário analise a situação desses presos provisórios o mais rápido possível. "Pois a maioria deles não tem motivo para estar presa, podiam estar respondendo em liberdade, desafogando o sistema penitenciário”.

"Eles podem elevar o grau da criminalidade, e voltar novamente para o sistema prisional" - delegado Stringueta

Para Evangelista, muitos destes presos são réus primários, com os quais o cuidado precisa ser redobrado. “Os réus primários estão no limite, precisam da atenção necessária para que não reincidam. A Defensoria Pública está sempre atenta e preocupada. Nós, defensores públicos, temos essa responsabilidade social, da reeducação e reinserção do preso na sociedade, diminuindo assim a criminalidade”.

Segundo o defensor-geral, houve uma intensificação da atividade da Defensoria Pública na área criminal devido à crise do sistema penitenciário que assola o país. “Esse trabalho visa dar celeridade à soltura daqueles que não merecem estar presos, desafogando o sistema e garantindo a integridade dentro dos presídios. Existem outros mecanismos para serem utilizados quando não se tem uma condenação definitiva, a exemplo da tornozeleira eletrônica, cujo custo, inclusive, é muito menor para o Estado”.

Entretanto, para o titular do GCCO, os reeducandos “considerados” de menor potencial ofensivo com a falta de estrutura podem voltar a cometer mais crimes. “Eles podem elevar o grau da criminalidade, e voltar novamente para o sistema prisional”, sustenta.

Em janeiro foi realizada uma reunião para elaboração do Plano de Ação Emergencial do Sistema Penitenciário de 2017, desenvolvido pela Defensoria Pública, secretarias estaduais de Segurança Pública e de Justiça e Direitos Humanos, Tribunal de Justiça, Ministério Público e OAB-MT, marcada para a próxima segunda (6).