Sucateamento de conselhos tutelares prejudica atendimento a crianças

Os conselhos tutelares de Rondonópolis atuam forma precária e sem apoio da rede municipal de Assistência Social. A situação, deixa crianças e adolescentes sem atendimento, já que faltam profissionais nos Centros de Referências de Atendimento em Assistência Social (Cras), Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas), na Casa Abrigo e ainda na área de saúde, no Centro de Apoio Psicossocial Infantojuvenil (Caps-ij).

Conselheiros não contam com motorista, nem assistente para limpeza da sede, onde também não há manutenção por parte do município, nem agente administrativo. “Temos que fazer todo o trabalho. Como fazemos para atender as ocorrências que devemos dar assistência 24 horas?”, questiona Adriana Ferreira.

Muito além do problema restrito aos dois conselhos tutelares de Rondonópolis – um que funciona na região central e outro na Vila Operária – está a rede que deve dar assistência à criança e ao adolescente.

Depois de atendidos pelos conselhos, as crianças e adolescentes são encaminhados, dependendo de cada caso, para a assistência que é prestada pela gestão municipal. Alguns seguem para os Cras e Creas para receber acompanhamento psicológico e de assistência social. Outros devem ser retirados do lar e levados à Casa Abrigo. Há ainda quem precise ser tratado no Caps-ij.

Ocorre que nestes locais o município não dispõe de psicólogos e assistentes sociais. Segundo os conselheiros, a situação ficou crítica após as demissões promovidas pelo prefeito Zé do Pátio (Solidariedade).

“Nós não lidamos com algo material que pode esperar, estamos lidando com crianças e adolescentes que precisam urgentemente de cuidados, por isso que estamos nos mobilizando. Primeiro procuramos a secretária (de Promoção e Assistência Social, Márcia Rotilli), depois um reunião com o prefeito. Como nada foi resolvido, viemos buscar apoio dos vereadores”, relata Adriana, que esteve com os demais conselheiros na Ordem do Dia da Câmara para explicar a situação.

Os dois conselhos tutelares fazem em média 2 mil atendimentos por ano na cidade e devem estar em plantão 24 horas.

Outro lado

A reportagem do entrou em contato com o Gabinete de Comunicação Social da Prefeitura, mas não obteve resposta.