Superlotado, Pronto-Socorro de VG não recebe mais pacientes do Samu

A superintendência do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi informada que o Pronto-Socorro de Várzea Grande (PSMVG) está impossibilitado de receber novos pacientes que precisem de ventilação mecânica. A unidade alega que não tem leitos e macas suficientes para atender a demanda. O atraso no repasse do Governo do Estado também complica a grave situação da saúde em Mato Grosso. No Pronto-Socorro de Cuiabá (PSMC) o cenário também é crítico.

. Diretor do Hospital e Pronto-Socorro de VG Ney Provenzano

Segundo o diretor do Hospital e Pronto-Socorro de Várzea Grande, Ney Provenzano, a notificação ocorreu na sexta (21) devido à superlotação dos leitos de respiração mecânica, que ficam situados no box de emergência do hospital. “Cinco ambulâncias do Samu que levaram vítimas de acidentes da Capital. Isso ocorreu das 6h às 9h30 e os leitos com ventilação mecânica estavam ocupados. Não temos suporte para aguentar a população de Várzea Grande, a Baixada Cuiabana, os acidentes das rodovias e os pacientes de Cuiabá”, lamenta.

Conforme ele, a unidade hospitalar conta com 12 leitos com ventilação mecânica, dos quais 11 estavam ocupados ontem. Um leito, conforme explicou o diretor, sempre deve ficar disponível para receber casos urgentes. O hospital relata que nada impede que os leitos sejam desocupados no final da tarde ou no início da noite, possibilitando novamente o recebimento de pacientes.

“O quadro, no momento, estava preocupante, por isso tomei essa decisão. Mas, quando as vagas surgirem, irei novamente informar ao Samu de que estamos aptos a receber os pacientes. O hospital continua de portas abertas, porque faz parte do Sistema Único de Saúde. Mas naquele momento, lotou-se a capacidade de atendimento e, se o paciente precisasse de ventilação mecânica, não teria como atendê-lo”, disse.

O diretor relata que muitas ambulâncias com pacientes regulados para Cuiabá estavam sendo encaminhados para o hospital de Várzea Grande por supostamente não existirem mais vagas.

Por meio de nota, a secretaria municipal de Cuiabá negou que o pronto-socorro da Capital não estaria recebendo novos pacientes, afirmando que "mesmo com dificuldades, nunca deixou de atender a quem procura a unidade e não deixará de atender”.

“Pelo que soube, as ambulâncias estavam vindo de Cuiabá porque não teria vaga em lugar nenhum. Mas, ontem de manhã, por exemplo, os pacientes que chegaram precisaram ficar sobre as macas do Samu, porque não havia leito disponível”, reclamou.

Ney ressalta ainda que com o fechamento de hospitais no interior e os problemas no Pronto-Socorro de Cuiabá fizeram com que o número de atendimentos aumentasse ainda mais em Várzea Grande. “Nós tínhamos cerca de 40% dos atendimentos de pessoas de fora do município, nestas últimas duas semanas o percentual chegou a 65% de pessoas de outras cidades e até estados”, informou.

Robson Silva Imagem da sede do Hospital e Pronto-Socorro de Várzea Grande

Outro lado

Por meio de nota, a secretaria estaduald e Saúde (SES) explica que na segunda (17), o Governo do Estado repassou R$ 7,2 milhões para pagamento dos serviços de saúde na Capital. Em 10 dias, Cuiabá já recebeu R$ 11,2 milhões de repasses para garantir atendimento à população. De acordo com a pasta, o repasse visa garantir a regularidade nos atendimentos. Além das transferências obrigatórias, Cuiabá também recebe mais R$ 2 milhões por mês para manutenção do Hospital São Benedito, destinados à realização de cirurgias ortopédicas e neurológicas.

Por outro lado, a secretaria de Saúde de Cuiabá informou que o pronto-socorro é um hospital "porta aberta". Mesmo com dificuldades nunca deixou de atender a quem procura a unidade e não deixará de atender. Essa é uma posição já externada pelo prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, e os gestores da saúde em outras ocasiões em relação aos repasses de recursos. A questão está sendo tratada de forma oficial, nos órgãos competentes.

No início do mês, quatro hospitais regionais anunciaram que iriam paralisar em Mato Grosso, para cobrar o recebimento de salários, atrasados desde abril deste ano em alguns casos. Os médicos ameaçaram entrar em greve e só retornar após a quitação dos débitos pelo Estado. Com a paralisação os serviços, as unidades de saúde, localizadas em Alta Floresta (779 km de Cuaibá), Rondonópolis (215 km de Cuiabá), Colíder (634 km de Cuiabá) e Sorriso (395 km de Cuiabá), só realizam atendimentos de urgência e emergência. Em Barra do Garças, ontem o município informou que o Estado deve R$ 13 milhões para a unidade de saúde.

