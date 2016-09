Suspeito envolvido com terrorismo é denunciado e tem prisão convertida

Facebook O mato-grossense Leonid El Kadre de Melo responde

na Justiça por recrutamento para organização terrorista

O juiz federal Marcos Josegrei da Silva converteu as prisões temporárias dos oito denunciados na Operação Hashtag, em preventivas. Assim, os acusados ficarão detidos por tempo indeterminado. Entre os denunciados ontem (16) pelo Ministério Público Federal (MPF) está o mato-grossense Leonid El Kadre de Melo.

Leonid foi denunciado por crime de promoção de organização terrorista, associação criminosa, incentivo de crianças e adolescentes à prática de atos criminosos e recrutamento para organização terrorista. Na época da prisão, ele foi apontado como responsável por planejar ações terroristas que poderiam ser executadas no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro durante as Olimpíadas.

Em e-mail enviado por Leonid a outros comparsas, consta que na fronteira do país com a Bolívia poderia ser instalado um centro de treinamento terrorista. A mensagem de Leonid, que estava morando em Campos de Júlio (a 520 km de Cuiabá), para 10 pessoas foi interceptada pela Polícia Federal em fevereiro e desde então os envolvidos foram monitorados.

Leonid morava em Vila Bela da Santíssima Trindade. Ele já cumpriu pena de 18 anos e oito meses de prisão por homicídio e roubos qualificados. No perfil no Facebook, constava a informação de que era mecânico em uma agropecuária.

Os outros nomes são Alisson Luan de Oliveira, Oziris Moris Lundi dos Santos Azevedo, Israel Pedra Mesquita, Levi Ribeiro Fernandes de Jesus, Hortêncio Yoshitake, Luís Gustavo de Oliveira e Fernando Pinheiro Cabral. Conforme o MPF, os nomes estão envolvidos em atos de recrutamento e promoção de organização terrorista identificados antes da realização dos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro.

Os oito responderão pelos crimes de promoção de organização terrorista e associação criminosa. Alisson Luan de Oliveira, Leonid El Kadre de Melo, Oziris Moris Lundi dos Santos Azevedo, Israel Pedra Mesquita e Hortêncio Yoshitake também são denunciados por incentivo de crianças e adolescentes à prática de atos criminosos. Leonid ainda responde por recrutamento para organização terrorista.

O grupo, integrado por brasileiros, vinha sendo monitorado há algum tempo - principalmente após as autoridades brasileiras receberem um relatório do FBI americano sobre os envolvidos - e seus integrantes foram presos em nove estados, sendo Paraná, Amazonas, Ceará, Paraíba, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul.

Também foram identificadas mensagens de celular relacionadas à possibilidade de se aproveitar o momento dos Jogos Olímpicos para a realização de ato terrorista, inclusive com diálogos sobre como confeccionar bombas caseiras. (Com Assessoria)