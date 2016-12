Taques demite servidores envolvidos na fuga da cadeia de Nova Mutum

O governo estadual aplicou a pena de demissão aos servidores Henrique Francisco de Paula Neto, Luiz Mauro Romão da Silva e Fabian Carlos Rodrigues da Silva pela prática de infrações. A publicação do processo foi divulgada no Diário Oficial dessa quarta (30).

Reprodução 3 servidores são exonerados por envolvimento em fuga da cadeia de Mutum

Trata-se de processo administrativo disciplinar (PAD nº 016/2015) originário da secretaria estadual de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), instaurado para apurar inúmeros ilícitos funcionais, dentre eles os que culminaram com a fuga de diversos reeducandos da Penitenciária de Nova Mutum.

“Diante do exposto, e amparado no Parecer nº 362/SGA/2016 - PGE, acolho integralmente as recomendações da Comissão Processante”, informa texto assinado pelo governador Pedro Taques (PSDB).

Taques determinou que o superintendente de Atos e Decretos da Casa Civil comunique à Sejudh que a partir da publicação da decisão no Diário Oficial do Estado (Iomat), seja suspenso o pagamento da remuneração dos servidores demitidos, bem como notifique pessoalmente os interessados e os defensores para os fins previstos em lei.

“A Unidade Setorial de Correição da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, na condução dos Processos Administrativos Disciplinares (PAD), prima pela garantia do amplo direito de defesa e do contraditório, atendendo aos princípios relacionados no artigo 37 da Constituição Federal, dedicado à administração pública”, esclarece a gestora da unidade, Katucha Ferreira de Arruda.

Fugas

Quatro presos fugiram durante rebelião na cadeia pública de Nova Mutum, na noite dessa segunda (29). Durante a ação dois agentes penitenciários foram feitos reféns pelos detentos. Conforme a Polícia Militar, foi realizada uma ação com agentes penitenciários, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros para controlar a situação e evitar a fuga de mais detentos.

A cadeia é ocupada por aproximadamente 154 presos, que destruíram a parte interna da unidade. Situação está controlada. Agentes estão no hospital, mas estão bem", diz Antônio Pereira Lima, diretor da cadeia. (Com Assessoria)

Presos fazem rebelião e ao menos 4 fogem da cadeia de Nova Mutum