Taques visita obras do CDP em VG e prevê a conclusão até março de 2017

José Medeiros/Gcom Governador Pedro Taques ressaltou na visita que convênio para construção está parado desde 2008

O Centro de Detenção Provisória de Jovens e Adultos (CDP) que está sendo construído em Várzea Grande deve ser concluído até março de 2017. A informação é do governador Pedro Taques (PSDB) durante visita ao canteiro de obras, na manhã desta terça (30).

O local abrigará pelo menos 1.008 vagas que podem ser ampliadas para 1,5 mil. A nova unidade ajudará o Estado a reduzir a superlotação do Sistema Penitenciário (Sispen), que hoje demanda cerca de 4 mil novas vagas.

Segundo Taques, vários gestores não construíram presídios por não renderem votos. “Nós não devemos pensar em voto, temos que tentar resolver os problemas da sociedade. Temos 11,3 mil detentos para 6,2 mil vagas, um déficit muito grande”, aponta.

Neste sentido, o governador ressalta que o convênio para construção está parado desde 2008. “Esse déficit existe porque há muito tempo não se constroem um estabelecimento penitenciário em Mato Grosso. Este aqui que vai ampliar muitas vagas”, conta. Os investimentos somam R$ 27 milhões frutos de um convênio entre o governo estadual e o Ministério de Justiça. As obras foram iniciadas em setembro de 2015 e a unidade está localizada às margens da MT-351, sentido Distrito de Pirizal, em Várzea Grande.

Taques relembrou durante a visita os ataques que cidades de Mato Grosso sofreram em junho, quando detentos da Penitenciária Central do Estado (PCE) ordenaram das ações que atingiram Cuiabá, Várzea Grande e mais quatro municípios. “Teremos outras novidades até o mês de março para a Segurança. Nós só pensamos em estabelecimentos como este quando ocorrem acontecimentos, quando líderes de organizações criminosas de dentro dos presídios mal feitos, começam a praticar crimes, como aconteceu recentemente em Cuiabá e em outros Estados”.

Espaços

Dois prédios terão espaços destinados ao setor administrativo, alojamento, serviços e parlatório (espaço em que os recuperandos conversam com visitantes e advogados), sala de controle e revista, apoio aos internos e unidade de saúde. No acesso principal da área de segurança dos raios, situada na frente, localiza-se o Pavilhão de Inclusão e Saúde, com dois pavimentos.

De acordo com a superintendência-adjunta de Administração Penitenciária (Saap), o projeto do interior da unidade é caracterizado por raios interligados por uma galeria central, com acesso exclusivo por meio de gaiolas localizadas em cada um dos raios. Isso vai proporcionar que o controle e a segurança da área dos presos sejam feitos pelo pavimento superior da galeria central e pelas torres de vigia da muralha de segurança.

A área externa, assim como a interna, é padronizada pelo Departamento Nacional de Penitenciárias (Depen). Uma muralha, com torres de vigilância em cada extremidade, será auxiliada por guaritas intermediárias para a manutenção da segurança. Assim como outras unidades do Sispen, a penitenciária de Várzea Grande contará com equipamentos de segurança, como portais detectores de metais de grande intensidade e sensibilidade, raio-x de menor e maior porte, detectores manuais e baquetas.