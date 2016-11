Taxistas ameaçam parar Cuiabá caso o aplicativo Uber seja implantado

A Associação Mato-Grossense dos Taxistas afirma repreender a implantação do aplicativo Uber em Cuiabá. O fato é que a plataforma internacional, que conecta usuários e motoristas de forma não regulamentada, tem gerado polêmica entre os taxistas.

Reprodução Segundo presidente de associação, Abel Arruda, o Uber é uma forma visionária de ganhar dinheiro

Segundo o presidente da Associação, Abel Arruda, o Uber está proibido. Para ele, a categoria é contra esse aplicativo, tendo em vista que dependem e sobrevivem do táxi para trabalhar, inclusive para isso precisam de atestados de sanidade mental e criminal.

“O Uber só trabalha em grandes pólos, onde há fluxo e movimentação, como hotéis, aeroportos e rodoviárias. Agora, se uma pessoa estiver no ponto final do Parque Cuiabá o Uber não vai, ele não tem ponto fixo. Enquanto que nós taxistas temos alvará e toda documentação necessária”.

Neste sentido, afirma que a classe se mobiliza caso a prefeitura acate essa modalidade. “Eles do Uber estão pedindo carro de luxo, mas as leis não incentivam nós taxistas, que temos crédito de R$ 50 mil, o que não compra um Corolla ou Civic. Vamos parar a cidade. Não é nossa intenção, mas se for preciso vamos”.

Abel conta que hoje a categoria tem o aval do prefeito Mauro Mendes (PSB), do eleito Emanuel Pinheiro (PMDB) e do governador Pedro Taques (PSDB), mas que os pressionam para que o aplicativo não seja adotado na Capital. “Queremos mostrar à sociedade que hoje tudo é violento e se no táxi regulamentado já se encontram problemas, imagina um cara sem licença”, questiona.

Para o dirigente, o Uber não passa de uma forma visionária de ganhar dinheiro. “Eles iludem as pessoas, porque se amanhã o cara bater e morrer, não terá direito a nada. Não é como nós, que a maioria tem seguro”.

Sobre o fato do secretário municipal de Mobilidade Urbana (Semob), Thiago França, ter encaminhado projeto de lei para proibir o Uber na cidade, à Procuradoria-Geral, Abel diz que é louvável a atitude dele, contudo, fica admirado em saber que o secretário é advogado e está querendo fazer lei que não existe. “A Constituição federal proíbe o aplicativo. Isso é questão política. Ele (Thiago) deu bola fora querendo fazer lei, sendo que existe já”, conclui.

Imbróglio

O projeto de lei para proibir o funcionamento do Uber em Cuiabá ainda não chegou à Procuradoria-Geral do município. A situação tem causado grande polêmica, tendo em vista que os taxistas estão pressionando a prefeitura. Diante disso, surgiu um estudo de viabilidade para ampliar o número de taxistas na Capital em mais 120 profissionais.

Hoje o município conta com 600 taxistas. Conforme o levantamento, a chamada capacidade de exaustão é de um táxi a cada mil habitantes. Nesse cenário com 720 taxistas Cuiabá teria um táxi para cada 800 pessoas, uma vez que a cidade tem 600 mil habitantes.

Em São Paulo, por exemplo, o prefeito regulamentou liberando o aplicativo, ao contrário do Rio de Janeiro, onde o Uber foi proibido. A tendência é que a situação em Cuiabá seja judicializada e que o Supremo decida. O imbróglio é acerca da dúvida sobre o aplicativo ser um serviço público ou utilidade pública, tendo em vista que no caso de serviço público a prefeitura pode criar regras, como licitação, concessão e regulamentação. Já em relação à utilidade pública a questão é menos burocrática.