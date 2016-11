Técnicos do Júlio Muller aprovam estado de greve e paralisam dia 11

Assessoria Técnicos do HUJM decidem entrar em estado de greve contra a PEC 55 que já tramita no Senado

Tabalhadores técnico-administrativos do Hospital Universitário Júlio Muller anunciam entrar em estado de greve, na próxima sexta (11). A intenção da categoria é chamar atenção da sociedade para Proposta de Emenda Constitucional que congela os gastos públicos por 20 anos. Em assembleia, eles decidiram manter o atendimento na unidade, contudo, a paralisação foi confirmada.

Segundo a coordenadora geral do Sintuf-MT, Elena da Cunha, a categoria vai entregar panfletos para os pacientes e visitantes do HUJM, explicando sobre o prejuízo que a aprovação desta PEC do retrocesso traz à saúde pública no SUS.

"O governo tem dito que as universidades, incluindo os hospitais universitários, precisam encontrar meios de se autofinanciarem. Quem vai sofrer é quem mais precisa. Nesta greve não cobramos salário, queremos mostrar para sociedade o absurdo que é esta PEC”, ressalta.

Segundo a sindicalista, os serviços essenciais serão mantidos, como o atendimento aos pacientes internados, mas algumas consultas poderão ser reagendadas. Ressalta que a PEC 241, já aprovada na Câmara Federal, e agora renomeada no Senado para PEC 55, coloca os hospitais universitários no fundo de um poço. “Como o hospital poderá investir em novos tratamentos? É o HUJM que ensina os médicos. Eles terão uma formação que certamente vai parar no tempo. Isso é uma vergonha e não podemos nos omitir”.

A assembleia foi realizada nessa terça (1º). Os trabalhadores do HUJM do regime único, ou seja, que atuam na unidade há mais de dois anos, antes do hospital ser administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) reforçaram que vão buscar o apoio destes trabalhadores da Ebserh. “Queremos realizar atos conjuntos, uma vez que essa greve é por todos”. (Com Assessoria)