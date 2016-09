Temperatura em MT pode chegar a 10º; clima volta a esquentar só na 6ª

A massa de ar fria em Mato Grosso vai seguir até sexta (9), conforme o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). Nesta segunda (5), a temperatura em Cuiabá chegou a 17º, com mínima de 13º. Segundo o meteorologista, Diogo Arsego, a baixa do ar vai perdurar até quarta (7) e somente na sexta a temperatura vai começar a subir.

Com isso, os cobertores e agasalhos devem continuar fora dos guarda-roupas. Conforme Diogo, boa parte do Estado deve atingir a mínima de 10º entre hoje e amanhã (6). Ele explica que o ar frio é oriundo da região central da Argentina e do Paraguai, e acabou atingindo o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. “É uma situação que não é normal, mas acontece”, diz em entrevista ao .

O meteorologista ainda explica que a temperatura na região Centro-Oeste do país superou a região Sul, que teoricamente nesta época do ano é mais fria. Diogo afirma que ainda vai fazer frio na sexta, com mínima de 15º, mas o dia vai terminar com máxima de 30º. De acordo com a previsão, para quarta a previsão é de máxima de 28º e mínima de 16º, enquanto que para quinta (8) o tempo começa a esquentar com máxima de 31º e mínima de 19º.