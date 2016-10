Temporal provoca alagamentos em casas e avenidas; carros são arrastados

Um forte temporal que caiu sobre Cuiabá provocou alagamentos, deixou ônibus ilhados e chegou a arrastar carros com pessoas dentro. Segundo informações do Corpo de Bombeiros e da Semob, foram registradas 6 ocorrências de inundação. A chuva começou por volta das 18h30 se estendendo, com bastante intensidade,por cerca de 1h.

Neste momento, ela ainda persiste, mas bem fraca. O nível do córrego no bairro São Matheus, em Cuiabá, subiu e invadiu casas. Também houve inundações na região do Porto, no Shopping Popular e proximidades. A água subiu tanto que chegou no teto de veículos.

Ao total, pelo menos 5 árvores caíram. Além disso, cerca de 30 ônibus ficaram ilhados. Entre as avenidas “alagadas” estão a Fernando Corrêa, Prainha e do CPA.

Foi registrado ainda um acidente com vítima. Uma Van perdeu o controle e colidiu com a mureta do viaduto do Atacadão, sentido bairro x centro. Neste momento, a Polícia Militar atende a ocorrência. A vítima foi levada pelo SAMU e será feita perícia no local.