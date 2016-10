Temporal provoca alagamentos em casas e ruas; carros são arrastados

Um forte temporal, que caiu sobre Cuiabá, provocou alagamentos, deixou ônibus ilhados e chegou a arrastar carros com pessoas dentro. Segundo informações do Corpo de Bombeiros e da Semob, foram registradas 15 ocorrências de inundação. A chuva começou por volta das 18h30 se estendendo, com bastante intensidade, por cerca de 1h. Neste momento, ela ainda persiste, mas bem fraca.

O nível do córrego no bairro São Matheus, em Cuiabá, subiu e invadiu casas. Um carro caiu no córrego do Gambá (próximo a Gráfica Print). Também houve inundações na região do Porto, no Shopping Popular e proximidades. A água subiu tanto que chegou no teto de veículos.

Ao total, pelo menos 5 árvores caíram. Além disso, cerca de 30 ônibus ficaram ilhados. Entre as avenidas “alagadas” estão a Fernando Corrêa, Prainha e a do CPA.

Diante da situação, as defesas civis estadual e municipal foram acionadas. O problema é que muitas viaturas, que tentavam socorrer a população, ficaram presas nos congestionamentos. Pelo menos 25 bombeiros atuaram para atender as ocorrências.

Foi registrado ainda um acidente com vítima. Uma Van perdeu o controle e colidiu com a mureta do viaduto do Atacadão, sentido bairro/centro. Neste momento, a Polícia Militar atende a ocorrência. A vítima foi levada pelo Samu e será feita perícia no local.

Transtorno

A chuva também provocou falta de energia elétrica. Por isso, segundo a CAB, 70% da cidade está sem distribuição de água. Foram afetados os sistemas São Sebastião e ETA Tijucal.