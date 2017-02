Tenente Ledur e mais 2 oficiais serão indiciados por crime militar vídeo

A tenente Izadora Ledur de Souza, o tenente coronel Marcelo Augusto Reveles Carvalho e o tenente coronel Licínio Ramalho Tavares serão indiciados por crime militar. De acordo com o inquérito do Corpo de Bombeiros, Ledur praticou maus-tratos e pode ser até demitida da corporação. “Ela pode ser institucionalmente punida com prisão disciplinar, caso esta conduta seja comprovada”, explica o comandante geral do Corpo de Bombeiros, Julio Cezar Rodrigues.

Bárbara Sá Comandante geral do Corpo de Bombeiros Julio Cezar Rodrigues diz que corporação investiga caso

O inquérito instaurado pela corporação apontou que além de Ledur, outros dois oficiais cometeram infrações ao longo do 16º Curso de Formação da instituição. O tenente coronel Marcelo Reveles, e o diretor de ensino da corporação, tenente-coronel Licínio Ramalho responderão por não cumprirem a proposta pedagógica do curso de formação. “Eles também são acusados de negligência, uma vez que no local das aulas não havia ambulância disponível, nem outros equipamentos necessários a este tipo de ação”.

A decisão é do corregedor geral Sandro dos Santos Caíllava. Os três foram afastados do curso e seguirão cumprindo funções administrativas até o fim das investigações. Ledur, que estava prestes a ganhar uma promoção, também teve a ascensão suspensa.

A denúncia será encaminhada para a 11ª Vara Especializada da Justiça Militar para ser analisada por um juiz, que poderá acolher ou não a denúncia. Quando questionado pela imprensa sobre a classificação do crime, que aponta para maus-tratos ao invés de tortura, o coronel enfatiza que as situações se diferem pela motivação, não havendo elementos que apontassem para o segundo caso.

“Na tortura a intenção do agente causador é outra, é de causar dano para proporcionar intenso sofrimento, como castigo. Na infração de maus-tratos entendeu-se que ela expôs uma pessoa a perigo, com o intuito de ensinar algo, havendo exacerbação dos meios. A diferença está entre expor ao perigo e causar dano”.

O comandante relembra que as investigações não estabeleceram conexão entre os atos da militar e a morte do aluno. “Se tivesse havido essa relação de causalidade, estaríamos falando de homicídio. Entretanto, as provas dos autos não permitem essa conclusão. Para o resultado morte estar ligado à conduta de a ou b, tem que haver um nexo de causalidade. O laudo apresentado pela Politec aponta para hemorragia cerebral de causas naturais. Este é um procedimento técnico, não podemos sair por aí inventando coisas”.

Novos procedimentos

O Corpo de Bombeiros irá abrir mais sete procedimentos internos para apurar novas irregularidades ao longo curso de formação da corporação. “Nós abriremos novos procedimentos por condutas encontradas durante as oitivas. As novas investigaçõe já estão na solução do IPM. Medidas internas serão tomadas para que não mais aconteça na corporação, vamos aumentar a vigilância”.

Caso

O aluno do curso de formação do Corpo de Bombeiros, Rodrigo Claro, faleceu em 15 de novembro, após tratamento na UTI do Hospital Jardim Cuiabá. Ele ficou internado por cinco dias em coma devido passar mal durante treinamento da corporação.

O treinamento foi realizado na lagoa Trevisan, na Capital. O jovem estava há cerca de um ano no curso dos Bombeiros. Na ocasião, a corporação havia informado que durante etapa do Curso de Formação de Soldados, no momento da instrução de salvamento aquático, o aluno queixou-se de dor de cabeça ao instrutor.

Rodrigo realizava uma travessia a nado com os demais companheiros de curso, com a estrutura de segurança exigida para o evento. Quando chegou à margem do lago, reclamou que não conseguia continuar a instrução, porque estava com muita dor de cabeça.

Após o caso, foi aberto um inquérito para investigar as circunstâncias. A tenente Izadora Ledur de Souza, responsável pelo treinamento, e o tenente coronel Revelis negaram que tenham ocorrido perseguições durante o curso de formação e também alegaram não ocorreram os populares “caldos”.

Outro lado

O entrou em contato com a defesa da tenente Isadora Ledur, entretanto, novamente não obteve retorno.