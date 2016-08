Travesti é executado no Pedra 90; DHPP investiga motivação do crime

Um travesti identificado como Erica foi executado no início da noite, desta quinta (25), na rua 28 do bairro Pedra 90, em Cuiabá. Conforme informações preliminares, o corpo já se encontra no Instituo Médico Legal (IML).

Embora ainda não se tenha informação oficial sobre a motivação do crime, há rumores de que se trata de um acerto de contas. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai conduzir as investigações.