Trincheira do Verdão/Santa Isabel é interditada para reparos na pista

A partir deste sábado a trincheira do Verdão (Santa Isabel) ficará interditada para iniciar os trabalhos de reparos na via no sentido Cidade Verde ao bairro Santa Rosa. Conforme a secretaria de Mobilidade Urbana, todos os veículos deverão trafegar pela parte superior da trincheira.

A pista deverá ser liberada a partir de amanhã (4), no entanto, vai depender do tempo meteorológico.

No mês passado, a trincheira teve as obras reiniciadas. A responsável pela obra é a empresa Métrica Construções. Á época foram feitos serviços de concretagem das tampas dos poços de visita presentes na pista.

Orçada em R$ 26 milhões, a trincheira Verdão é uma das obras que conta com Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) já formalizado. Com a readequação dos cronogramas, o novo prazo de execução passa a ser de 240 dias e o de vigência de 330 dias. A oba era uma das prometidas para a Copa de 20014.

Com 460 metros de extensão, a trincheira Verdão/Santa Isabel está localizada em um dos pontos de maior fluxo de trânsito na avenida Miguel Sutil. Próxima à Arena Pantanal e facilitando acesso aos bairros da região, a obra conta atualmente com cerca de 90% de serviços já executados. A ordem de serviço para retomada dos trabalhos foi assinada no dia 15 de dezembro de 2015.