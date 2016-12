Trotes causam prejuízos financeiros ao Estado e atrapalham atendimento

Mário Okamura Cada ligação custa para o Samu R$ 0,20, sem contar a checagem feita pelos atendentes do órgão

Pelo menos R$ 5,4 mil foram perdidos pelo Estado em 9 meses com trotes em ligações no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O dinheiro aplicado na ajuda de falsas ocorrências acaba indo pelo "ralo", e deixa de ser usado com quem realmente precisa, ou para ampliar no investimento que o serviço necessita. Cada ligação custa para o Samu R$ 0,20, isso sem calcular cada discagem que os atendentes procuram checar.

Este valor não está acrescido quando acontece do profissional, desconfiado de que seja uma ligação falsa, retorne a chamada. Para se ter uma ideia, a situação fica ainda pior quando uma ambulância acaba indo até o local indicado e descobre que se trata de um falso pedido de socorro.

Segundo o diretor do Samu, Herlandreson Gomes Gonçalves, na maioria das vezes a pessoa que aplica o trote ocupa a linha de emergência (192) para conversar, falar sobre sexo, entre outros temas, o que é chamado de “trote anunciado”. “A cada saída da Alfa I (Unidade de Suporte Avançada) custa aos cofres do Estado R$ 700. Além de gerar um gasto, esse tipo de “brincadeira” acaba prejudicando outras pessoas que realmente precisam de ajuda”, explica.

Além da Alfa I, o serviço conta com a Alfa II e III, que são conduzidas por um socorrista e dois técnicos de enfermagem. Um socorro prestado por elas custa para o governo R$ 350. “A ambulância sai da base para atender casos graves, quando a pessoa tem uma parada cardíaca e precisa muitas vezes de um desfibrilador. O carro tem equipamentos avançados, e com os trotes tiramos esse pessoal da base, prejudicando o atendimento de outras vítimas”.

De janeiro a setembro deste ano, o Samu recebeu um total de 54.756 chamados de socorro no 192. Destes 27.378 foram falsos. Os trotes atrapalham o serviço de ajuda do órgão, e pode resultar no não atendimento de alguma pessoa que realmente esteja precisando do serviço.

Herlandreson destaca que, este ano, o número de trotes registrou uma pequena queda graças à instalação de uma bina telefônica, que identifica e localiza o telefone fixo de onde partiu a ligação. Com isso, o número de trotes reduziu em aproximadamente 5%. De acordo com ele, saber que o número de telefone é gravado e rastreado tem coibido tais atos.

De acordo com o Código Penal, é considerado crime interromper ou perturbar o serviço telefônico e provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado é crime. O infrator poderá incorrer em pena de detenção de um a seis meses ou multa.