Universitário compartilha mensagem contra negras e revolta comunidade

Reprodução Postagem ofensiva contra mulheres negras, compartilhada por acadêmico de Direito, gerou revolta

Uma postagem no perfil do Facebook de um estudante de Direito de uma universidade particular em Sorriso causou revolta entre a comunidade acadêmica. Henrique Rafael compartilhou a imagem de uma mulher negra com os dizeres “Não é só porque você é negra, que somos obrigados a te achar linda”. Além disso, usou palavra de baixo calão como legenda.

O Diretório Acadêmico do curso de Enfermagem (DAE) compartilhou a postagem do estudante com uma nota de repúdio e cobrou um posicionamento da universidade. “Uma atitude misógina e criminosa! O Diretório Acadêmico de Enfermagem - UNIC repudia com veemência tal atitude, estará em contato com a Assessoria Jurídica da UNE - União Nacional dos Estudantes, para ver as ações legais a serem tomadas, e desde já, dialogando com a IES para que essa atitude seja severamente punida pela instituição”.

O presidente do DAE, Patrick Canterville, disse que há previsão de uma conversa entre a comunidade acadêmica e a direção da universidade. Ele considerou que o movimento estudantil existe justamente para mostrar que a diversidade precisa ser respeitada e debatida.

“É algo abominável. A sociedade não pode mais aceitar este tipo de manifestação como uma coisa normal, pois não é! É um atentado primeiro contra as mulheres, que em nosso país ainda são tratadas como se fossem objetos, são vítimas da desigualdade, e da violência. Usar o termo que ele usou para enunciar a imagem, fere todas as mulheres, é algo inadmissível”, declarou o dirigente estudantil.

Para a estudante do 8º semestre do curso de Enfermagem, Andressa Miranda, uma das que comentou a postagem, a atitude do colega demonstra desrespeito com as mulheres, principalmente as negras. Segundo ela, o clima na universidade é de revolta entre os acadêmicos. “Eu me senti ofendida. Violentada”.

Após a repercussão, o estudante apagou o compartilhamento afirmou que o objetivo não era ofender, mas que se tratava de uma mensagem direcionada a uma pessoa especificamente. Rafael pediu desculpa aos colegas que se sentiram ofendidos e disse que não imaginava que teria tamanha repercussão.

“Eu compartilhei por conta de uma pessoa que faz parte da minha vida (não citarei o nome aqui para não expor a mesma), que se faz de vítima, foi simplesmente algo feito contra a vitimização. E para finalizar, quero pedir desculpas a todos os amigos e pessoas que tomaram conhecimento da postagem. Não foi minha intenção gerar esse desconforto e até mesmo o sentimento de preconceito. Não sou preconceituoso, pelo contrário tenho amigos de diversas raças e credos”, concluiu o estudante de Direito.